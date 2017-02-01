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Bingöl Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından başlattığı karla mücadele çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Bingöl Belediyesi, 25 araç ve 70 personelle karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Çarşı merkezi, ana yollar, cadde ve sokaklarda biriken kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Vatandaşın kardan dolayı bir mağduriyet yaşamaması için 2 adet mini kar küreme aracı alan belediye, hastane, okul ve halkın yoğun olarak bulunduğu kaldırımlarını temizledi.

Kentte etkili olan kar yağışı sonrası şehir merkezinde çatılarda oluşan buz sarkıtları, Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kırıldı. Kent merkezindeki caddeler üzerinde bulunan apartman ve iş yerlerinin çatılarında oluşan buz sarkıtlarının, kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar ve iş yeri sahiplerine tehlike oluşturmaması için harekete geçen ekipler, itfaiye aracı merdiveni yardımıyla kürek ve kırıcılarla buzları kırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Yücel Barakazi, "Kar yağışının ardından ana ve ara arterlerde oluşan buzlanmalara karşı tuzlama ve kumlama çalışması devam ediyor. İl genelinde ulaşımda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tüm ekiplerimiz gece ve gündüz karla mücadele çalışmalarına devam ediyor" dedi.

(YA-MP-Y)



01.02.2017 14:57:33 TSI

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