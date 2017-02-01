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Kayseri koruyucu aile sıralamasında Türkiye'de 4. sırada

- Kayseri Aile ve sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer:

- "Koruyucu ailelik kalbe ve gönle dokunma sanatıdır"



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Haber : Turan Bulut

Kamera : Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Koruyucu Aile Derneği'nin ortaklaşa düzenledikleri programda koruyucu aileler ve çocuklarla bir araya gelindi.

Düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Koruyucu Aile Derneği Kayseri Şube Başkanı Aysel Büyükbaş, temennilerinin çocukların devlet korumasında değil de aile ortamında kalması olduğunu söyleyerek, "Ümidimiz hiçbir çocuğumuz devlet korumasında değil de anne-baba yanında kalsın isteriz. Ne yazık ki ekonomik sıkıntılardan, istenmeyen talihsizliklerden dolayı çocuklarımız anne ve babalarından ayrı büyüyebiliyorlar. Bu nedenle koruyucu ailelerimize çok teşekkür ediyoruz. Gelin hep birlikte el ele verelim; kurumlarda, kuruluşlarda değil aile yanında çocuklarımızın büyümesine destek verelim. Bu çocuklar bizim çocuklarımız" dedi.

Koruyucu aile olmanın kalbe ve gönle dokunmak olduğunu vurgulayan Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer ise yaptığı konuşmasa, "Sağ olsun Koruyucu Aile Derneği Başkanımızla uzun zamandır Kayseri ilimizdeki koruyucu ailelerimizle nasıl bir araya gelebiliriz, neler yapabiliriz, bunun planını yaptık. Yakın bir zamanda inşallah gerek yardımcılarım, uzmanlarımla birlikte Kayseri'de gerek koruyucu ailelerimize eğitimle aramıza yeni koruyucu aileler katmak için can siper hane çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi ile başlayan gönül elçileri kapsamında bin 500 koruyucu aile ile başladığımız durum şuanda 5 bin'e yakın çocuğumuz sıcak yuvalarında, aile ortamında kalmaktalar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya Hanımefendi koruyucu ailelere son derece önem veriyor. Bir hafta önce bir koruyucu aile ziyaretinde bir mesaj yollamıştı. Şu şekilde mesaj yollamıştı; 'Çocuklarımıza evlerinizi, kucaklarınızı ve gönüllerinizi açın' mesajı vermişti. Çok manidar bir mesajdı. Biz de bakanlığımızın genel politikası kurum odaklı yaklaşımdan ziyade aile odaklı yaklaşımı savunuyoruz. Yani çocuklarımız bizim kurumlar son derece modern olsa dahi büyüyüp yetişeceği yer öncelikle kendi ailesi, eğer yoksa akrabaları ya da koruyucu ailelerimiz modeldir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye sıralamasında Kayseri 4. sırada"

Kayseri'nin koruyucu aile konusunda iyi bir şehir olduğunun altını çizen İl Müdürü Nevzat Özer, "Bugün Türkiye'de Kayseri ili olarak koruyucu ailede 4. sıradayız. Oldukça iyi bir yerdeyiz. Eğer nüfusa vurduğumuz zaman Türkiye'de birinci sıradayız. Biz koruyucu ailelere bu anlamda son derece önem veriyoruz. Koruyucu ailelik kalbe ve gönle dokunma sanatıdır. Bizler için sizler çok önemlisiniz. Bu çocukların vebali bizim sırtımızda. Bu çocuklar önce Allah'a sonra bizlere emanet." şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'nın eşi Ayşe Kamçı'nın da katıldığı programda çocuklar, gerçekleştirilen gösterilerle gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

(TB-SK)



01.02.2017 14:58:05 TSI

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