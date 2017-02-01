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Bilecik Belediyesi Müzik Kursları 2'nci dönem kayıtları başladı



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilecek olan Müzik Kursları 2'nci dönem başvuru kayıtları başladı.

Kuruluş ve Kurtuluşun şehri Bilecik'in Kültür ve Sanat şehri olması noktasında, önemli çalışma ve projeleri uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi, bu yıl da gerçekleştireceği müzik kurslarıyla kültür ve sanat anlamında güzel aktiviteler gerçekleştirmeye devam ediyor. Kültürel ve sanatsal değerlere büyük önem veren Bilecik Belediyesi, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, birçok alanda düzenlediği kurslar ile geleceğin müzisyenlerini yetiştirmeye devam ediyor. Sanat ve sanatçıya destek veren Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın destekleriyle ücretsiz olarak verilen kursların finalinde kursiyerler, gerçekleştirilen sertifika töreninde hünerlerini sergilemenin yanı sıra, her bir kursiyer alanlarında sertifika sahibi oluyor.



Halk Oyunları eğitimi

Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda, gerçekleştirilen ve önceki dönem yüzlerce öğrencinin eğitim aldığı kurslarda, Bağlama, Keman, Gitar, Ney, Yan Flüt, Ritm-Perküsyon, Klarnet ve Türk Halk Müziği alanlarında çeşitli kurslar verilecek.

Kültür ve Sanat Şehri Bilecik'in kültürel ve sanatsal etkinliklerine renk katan Müzik Kursları kapsamında ayrıca, Halk Oyunları Eğitimi de verilecek. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek olan Halk Oyunları Eğitimi ile Bilecik'e ait türküler, yine yöreye ait halk oyunları ile buluşacak. 20 Şubat 2017 tarihine kadar başvuruların yapılabileceği kurslara kayıtlar, Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılabilecek.

(CKT-CY)



01.02.2017 14:59:08 TSI

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