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Eskişehir'de sanatın ortak adresi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Çok yönlü bir kültür merkezi olarak kaynakların halk için kullanılmasının en çarpıcı örneklerinden olan Özdilek Sanat Merkezi, yıl boyunca 30 bine yakın vatandaşa ulaşıyor.

Özdilek'in katkılarıyla restore edilen Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi, çocukların ve yetişkinlerin kent merkezindeki en gözde mekanlarından biri haline geldi. Merkez, atölye çalışmalarının yanı sıra yazlık sinema gösterimleri, sergiler ve çeşitli sanat grupları çalışmalarıyla yıl boyunca renkli buluşmalara sahne oldu. Özdilek Sanat Merkezi'nde 'Resim', 'Sirk Sanatları', 'Seramik', 'Cam ve Şaloma', 'Müzik Eğitimi', 'Drama', 'Diksiyon', 'Kağıt', 'Takı', 'Radyo Kontrollü Model Uçak', 'Metin Yazarlığı', 'Çocuk Jimnastiği', 'Heykel' ve 'Desen' eğitimleri veriliyor. Merkezde açılan kurslardan 2016 yılı içinde 605 yetişkin, 5234 çocuk olmak üzere toplam 5 bin 839 kişi hizmet aldı.



30 bine yakın vatandaş merkezi ziyaret etti

7-17 yaş arası genç ve çocukların ağırlıklı olarak sanat eğitimi aldığı bir kurum olan Özdilek Sanat Merkezi'nde bulunan Oktay Ekinci Sahnesi ve çok amaçlı salon, kamu yararına hizmet veren STK ve grupların kullanımına da açık. 2016 mayıs ayı içinde 6'ncı Uluslararası Şiir Festivali, 7'nci Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali, merkez bünyesinde bulunan çok amaçlı salonda düzenlendi. Merkez yerleşkesi içinde bulunan bahçede her ayın son cuma günü halk panayırı ve yaz ayları süresince 'Açık Sahne Etkinlikleri' ve yetişkinlere yönelik çini, nakış ve resim çalışmaları için gruplara yapılan yer tahsisleri de merkez çalışmaları içinde yer alıyor.

2016 yılı içerisinde bahçe etkinlikleri ve salon programlarına yıl içerisinde 27 bin 750 kişi katıldı.

(İHA-KÇ)



01.02.2017 15:00:30 TSI

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