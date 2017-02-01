01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Öğrencilerden duyarlı davranış

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:55
Öğrencilerden duyarlı davranış

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler tarafından Halep'teki yardıma muhtaç insanlar için yapılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler yola çıktı.
Suriye'nin Halep şehrinde yaşanan insanlık dramı için Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu tarafından başlatılan ve tüm Türkiye'nin ortaklaşa yürüttüğü "Halep bizdir, Halep bizdendir, Halep bizimledir" kapsamında yardım kampanyası düzenlendi.
Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yardım kampanyasında üniversite öğrencileri giyecek, gıda, temizlik, mutfak ve barınma malzemesi topladı.
Toplanan bir tır dolusu yardım dualar eşliğinde gönderildi. Düzenlenen etkinliği TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Müftü Mehmet Ali Öztürkçü, AK Parti İl Başkanı Abdurahman Dimez, KYK Adıyaman İl Müdürü Sami Köroğlu, kurum personeli katıldı.
Törende konuşan KYK İl Müdürü Sami Köroğlu, Aralık ayında başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımları göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, yardımların toplanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, insanlık adına, vicdan adına anlamlı bir günün yaşandığını belirterek, "Yardımın küçüğü büyüğü olmaz. Aslonan kardeşinin yaşadığı acıyı hissetmektir. Dünyanın gözü önünde bir insanlık dramı yaşanıyor. Vicdanların öldüğü, insanlığın öldüğü bir dönem yaşanıyor. Kendilerinden olmadığı için gözlerini kapatanları buradan kınıyorum" dedi.
Konuşmalar sonrasında Müftü Yardımcısı Musa Çiftçi tarafından yaptırılan duaların ardından yardım tırı yola çıktı.
(AHM)

01.02.2017 15:00:47 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Vali Erin, köylere çıkarma yaptı
YEREL

VALİ ERİN, KÖYLERE ÇIKARMA YAPTI
Adıyaman-Malatya karayolu trafiğe kapandı
YEREL

ADIYAMAN-MALATYA KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI
Kahtalı vatandaşlardan El-Bab gazisine ziyaret
YEREL

KAHTALI VATANDAŞLARDAN EL-BAB GAZİSİNE ZİYARET
Adıyaman nüfusu 610 bin oldu
YEREL

ADIYAMAN NÜFUSU 610 BİN OLDU
Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL

ADIYAMAN'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
Atıksu arıtma tesisiyle ilgili toplantı yapıldı
YEREL

ATIKSU ARITMA TESİSİYLE İLGİLİ TOPLANTI YAPILDI
TBMM Başkanvekili Aydın:
YEREL

TBMM BAŞKANVEKİLİ AYDIN:
Samsat'ta nüfus düşüşü devam ediyor
YEREL

SAMSAT'TA NÜFUS DÜŞÜŞÜ DEVAM EDİYOR
Adıyaman'da 70 köy ve 79 mezraya ulaşım sağlanamıyor
YEREL

ADIYAMAN'DA 70 KÖY VE 79 MEZRAYA ULAŞIM SAĞLANAMIYOR
Yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL

YOĞUN KAR YAĞIŞI SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI
Genel Sekreter Öz Adıyamanlı gaziyi ziyaret etti
YEREL

GENEL SEKRETER ÖZ ADIYAMANLI GAZİYİ ZİYARET ETTİ
Adıyaman Belediyesi maddi durumu olmayan iki kardeşi sünnet ettirdi
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYESİ MADDİ DURUMU OLMAYAN İKİ KARDEŞİ SÜNNET ETTİRDİ
Cazibe Merkezleri Programı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
YEREL

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Adıyaman KHB'ye daire başkanları atandı
YEREL

ADIYAMAN KHB'YE DAİRE BAŞKANLARI ATANDI
TBMM Başkanvekili Aydın:
YEREL

TBMM BAŞKANVEKİLİ AYDIN:
Zincirleme kazada maddi hasar meydana geldi
YEREL

ZİNCİRLEME KAZADA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Mezra ve köy sakinleri arasındaki kavga barışla sonuçlandı
YEREL

MEZRA VE KÖY SAKİNLERİ ARASINDAKİ KAVGA BARIŞLA SONUÇLANDI
Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ADIYAMAN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU