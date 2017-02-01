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Öğrencilerden duyarlı davranış



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler tarafından Halep'teki yardıma muhtaç insanlar için yapılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler yola çıktı.

Suriye'nin Halep şehrinde yaşanan insanlık dramı için Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu tarafından başlatılan ve tüm Türkiye'nin ortaklaşa yürüttüğü "Halep bizdir, Halep bizdendir, Halep bizimledir" kapsamında yardım kampanyası düzenlendi.

Adıyaman Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yardım kampanyasında üniversite öğrencileri giyecek, gıda, temizlik, mutfak ve barınma malzemesi topladı.

Toplanan bir tır dolusu yardım dualar eşliğinde gönderildi. Düzenlenen etkinliği TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Müftü Mehmet Ali Öztürkçü, AK Parti İl Başkanı Abdurahman Dimez, KYK Adıyaman İl Müdürü Sami Köroğlu, kurum personeli katıldı.

Törende konuşan KYK İl Müdürü Sami Köroğlu, Aralık ayında başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımları göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, yardımların toplanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, insanlık adına, vicdan adına anlamlı bir günün yaşandığını belirterek, "Yardımın küçüğü büyüğü olmaz. Aslonan kardeşinin yaşadığı acıyı hissetmektir. Dünyanın gözü önünde bir insanlık dramı yaşanıyor. Vicdanların öldüğü, insanlığın öldüğü bir dönem yaşanıyor. Kendilerinden olmadığı için gözlerini kapatanları buradan kınıyorum" dedi.

Konuşmalar sonrasında Müftü Yardımcısı Musa Çiftçi tarafından yaptırılan duaların ardından yardım tırı yola çıktı.

(AHM)



01.02.2017 15:00:47 TSI

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