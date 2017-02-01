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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Tomografi sırasında ölen öğretmen ebediyete uğurlandı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:56
Tomografi sırasında ölen öğretmen ebediyete uğurlandı
Tomografi sırasında ölen öğretmen ebediyete uğurlandı

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde'de tomografi çekimi esnasında fenalaşarak hayatını kaybeden 50 yaşındaki emekli Beden Eğitimi öğretmeni Songül Dinçer al yazmasıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Songül Dinçer'in cenazesi, Niğde Merkez Dışarı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından derbent mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Dinçer'in cenaze namazına iki oğlu, yakın akrabaları ve öğrencileri katıldı. Cenaze namazı sonrası Dinçer'in iki oğlu annelerinin tabutunu omuzlayarak sonsuzluğa uğurladı.
Niğde Devlet Hastanesinde tomografi çekimi sırasında fenalaşan Songül Dinçer, acil servise kaldırılmış, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
(MB-YE-SK-AŞ-Y)

01.02.2017 15:01:30 TSI
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