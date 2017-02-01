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Viranşehir Öğretmen Evinde Aşçı Yardımcılığı kursu açıldı



(Fotoğraflı)



Enver Zencirci

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Öğretmen Evi iş birliği ile 896 saatlik "aşçı yardımcılığı" kursu açıldı.

Teori derslerinin konferans salonunda, uygulama derslerinin de mutfakta verildiği kursa Viranşehir halkı büyük ilgili gösterdi. Kursta 3 bayan 47 erkek olmak üzere toplamda 50 kursiyer eğitim görüyor. Kursla ilgili bilgi veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Turgut, "Aşçılık kursumuz 896 saatlik bir kurstur. Bu kursun bitiminde talep olması halinde 1300 saatlik aşçılık kursunu açmayı düşünüyoruz. Hocalarımız tarafından kursiyerlere başta yöremizin yemekleri olmak üzere ülkemizin diğer yörelerine ait çeşitli yemeklerin nasıl yapıldığı ile ilgili eğitim verilmektedir. Bu sayede her hangi bir meslek sahibi olamayan ev hanımları ve diğer vatandaşlarımız belge ile tescil edilmiş bir meslek edinmiş olacaklardır. Kursun açılmasında katkılarından ötürü başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sinan Ateş'e ve Öğretmen Evinin bütün imkanlarını bizlere sunan ve yardımcı olan Öğretmen Evi ASO müdürü Halil Topkan'a teşekkür ediyorum" dedi.

(EZ-SD-Y)



01.02.2017 15:01:58 TSI

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