Atatürk Üniversitesi, EMITT Fuarı'nda Yer Alan Üç Üniversiteden Biri Oldu
(Fotoğraflı)
ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi'nin, İstanbul'da düzenlenen 20. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat (EMITT) Fuarı'ndaki standı büyük ilgi gördü.
Bu yıl 21'incisi düzenlenen ve yaklaşık 80 ülkeden sektör temsilcilerinin bir araya geldiği, dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan EMITT fuarı büyük beğeni topladı. Her yıl düzenlenen ve tanıtım noktasında büyük ses getiren fuara bu yıl, 81 ilden 200'ün üzerinde turizm işletmesi, valilikler, yerel yönetimler, turizm acenteleri katıldı. 20. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi de temsil edildi.
Böylesine büyük fuarlara katılmanın önemine değinen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Ülkemizin ve şehirlerimizin tanıtımı açısından büyük önem arz eden bu tür fuarlara üniversite olarak biz de katılımlarımızı üst seviyede sağlıyoruz. Kurum olarak hem şehrimizin birlik ve beraberliğine katkı sağlamak, hem de tanıtımına destek olmak için fuardaki yerimizi aldık." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Atatürk Üniversitesi'ni dört gün boyunca temsil eden Turizm Fakültesi, farklı dillerde yaptığı tanıtımlarla büyük beğeni topladı. Atatürk Üniversitesi'nin tarihi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sportif, sosyal ve kültürel imkânları hakkında da standı ziyaret edenlere bilgiler verildi.
(ERZ-AT-Y)
01.02.2017 15:02:25 TSI
NNNN