Yolcu otobüsünde uyuşturucu bulundu
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te bir yolcu otobüsündeki şahsın üzerinde 5 gram esrar bulundu.
Vezirhan Beldesinde 156 jandarma imdat hattına yolcu otobüsünde sigara içildiğine dair gelen ihbar üzerine Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan arama faaliyeti sonucunda C.D. isimli şahsın üzerinde yaklaşık 5 gram kağıda sarılı vaziyette esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde tespit edildi.
C.D. isimli şahıs Cumhuriyet Savcılığının emri ile ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.
(CKT-CY-Y)
01.02.2017 15:03:15 TSI
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