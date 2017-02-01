YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karpuzlu Belediyespor'dan Başkan Ozan'a galibiyet sözü

Karpuzlu Belediyespor'dan Başkan Ozan'a galibiyet sözü



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan'ı ziyaret eden Karpuzlu Belediyespor teknik heyet ve sporcuları Uşak maçında galibiyet sözü verdi.

Karpuzlu Belediyespor antrenörü Rıfat Özdemir ve kaptan Halim Dönmez; Karpuzlu Belediyespor Onursal Başkanı ve Belediye Başkanı Tuğrul Ozan'ı makamında ziyaret ederek, Pazar günü oynanacak olan Uşakspor maçında iyi bir oyunla galibiyet sözü verdi.

Antrenör Rıfat Özdemir, "Çiğlispor ve Sökespor maçlarında iyi mücadele etmemize rağmen puan alamadık" dedi.

Kaptan Halim Dönmez'de, "Takım arkadaşlarımıza güvenimiz sonsuz. Genç bir ekibiz. Karpuzlu Belediyespor'umuzun BAL liginde kalması için Uşakspor maçında tüm yüreğimizle savaşacağız" dedi.

Teknik heyet ve sporculara başarılar dileyen Onursal Başkan Tuğrul Ozan ise, Karpuzlu Belediyespor takımına inancı ve güveninin tam olduğunu söyleyerek; "Uşakspor maçında takımımıza başarılar diliyorum" dedi.

(MB-S)



01.02.2017 15:04:06 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER