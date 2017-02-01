01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karpuzlu Belediyespor'dan Başkan Ozan'a galibiyet sözü

01 Şubat 2017 Çarşamba, 14:59
Karpuzlu Belediyespor'dan Başkan Ozan'a galibiyet sözü
Karpuzlu Belediyespor'dan Başkan Ozan'a galibiyet sözü

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan'ı ziyaret eden Karpuzlu Belediyespor teknik heyet ve sporcuları Uşak maçında galibiyet sözü verdi.
Karpuzlu Belediyespor antrenörü Rıfat Özdemir ve kaptan Halim Dönmez; Karpuzlu Belediyespor Onursal Başkanı ve Belediye Başkanı Tuğrul Ozan'ı makamında ziyaret ederek, Pazar günü oynanacak olan Uşakspor maçında iyi bir oyunla galibiyet sözü verdi.
Antrenör Rıfat Özdemir, "Çiğlispor ve Sökespor maçlarında iyi mücadele etmemize rağmen puan alamadık" dedi.
Kaptan Halim Dönmez'de, "Takım arkadaşlarımıza güvenimiz sonsuz. Genç bir ekibiz. Karpuzlu Belediyespor'umuzun BAL liginde kalması için Uşakspor maçında tüm yüreğimizle savaşacağız" dedi.
Teknik heyet ve sporculara başarılar dileyen Onursal Başkan Tuğrul Ozan ise, Karpuzlu Belediyespor takımına inancı ve güveninin tam olduğunu söyleyerek; "Uşakspor maçında takımımıza başarılar diliyorum" dedi.
(MB-S)

01.02.2017 15:04:06 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Didim belediyesi kedileri &quot;ev&quot;lendirdi
YEREL

DİDİM BELEDİYESİ KEDİLERİ "EV"LENDİRDİ
Başkan Toyran'dan Söke'nin yeni dekanına ziyaret
YEREL

BAŞKAN TOYRAN'DAN SÖKE'NİN YENİ DEKANINA ZİYARET
Aydın orta yaşlandı
YEREL

AYDIN ORTA YAŞLANDI
Aydın'da yakalanan terörist tutuklandı
YEREL

AYDIN'DA YAKALANAN TERÖRİST TUTUKLANDI
Hurdaya dönen TIR'dan burnu bile kanamadan çıktı
YEREL

HURDAYA DÖNEN TIR'DAN BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI
Erdem; &quot;Evet, hayırlara vesile olacak&quot;
YEREL

ERDEM; "EVET, HAYIRLARA VESİLE OLACAK"
Aydın'daki terör operasyonu
YEREL

AYDIN'DAKİ TERÖR OPERASYONU
Aydınlılar Derneği yeni yönetiminden Başkan Özakcan'a ziyaret
YEREL

AYDINLILAR DERNEĞİ YENİ YÖNETİMİNDEN BAŞKAN ÖZAKCAN'A ZİYARET
Ankara Aydınlılar Derneği'nin yeni yönetiminden Aydın Ticaret Borsası'na ziyaret
YEREL

ANKARA AYDINLILAR DERNEĞİ'NİN YENİ YÖNETİMİNDEN AYDIN TİCARET BORSASI'NA ZİYARET
ADÜ öğretim üyesi ünlü felsefecinin kitabını Türkçeye kazandırdı
YEREL

ADÜ ÖĞRETİM ÜYESİ ÜNLÜ FELSEFECİNİN KİTABINI TÜRKÇEYE KAZANDIRDI
Aydın Başak Koleji öğretmenlerine seminer verildi
YEREL

AYDIN BAŞAK KOLEJİ ÖĞRETMENLERİNE SEMİNER VERİLDİ
Egeli firmalara İnovasyon karnenizi alın çağrısı
YEREL

EGELİ FİRMALARA İNOVASYON KARNENİZİ ALIN ÇAĞRISI
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI'NDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
&quot;Sicil Affı Esnaf ve Sanatkarın Mağduriyetini Giderir&quot;
YEREL

"SİCİL AFFI ESNAF VE SANATKARIN MAĞDURİYETİNİ GİDERİR"
Yine Kırmızı Işık İhlali
YEREL

YİNE KIRMIZI IŞIK İHLALİ
Söke'de mesleki eğitimin güçlenmesi için çalışmalar başladı
YEREL

SÖKE'DE MESLEKİ EĞİTİMİN GÜÇLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
ydın PTT'de ay sonu yoğunluğu
YEREL

YDIN PTT'DE AY SONU YOĞUNLUĞU
Aydın'daki FETÖ soruşturmasında 3 tutuklama
YEREL

AYDIN'DAKİ FETÖ SORUŞTURMASINDA 3 TUTUKLAMA
Kuşadası'nda yeni kültürel rotalar için restorasyon çalışmaları başladı
YEREL

KUŞADASI'NDA YENİ KÜLTÜREL ROTALAR İÇİN RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Kuşadası Belediyesi'nde yarıyıl çocuk şenliği
YEREL

KUŞADASI BELEDİYESİ'NDE YARIYIL ÇOCUK ŞENLİĞİ
Kuşadası'nda 2 göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı
YEREL

KUŞADASI'NDA 2 GÖÇMEN KAÇAKÇISI SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Aydınlılar Eğitim Dayanışma ve Kültür Derneği'nden Başkan Toyran'a ziyaret
YEREL

AYDINLILAR EĞİTİM DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ'NDEN BAŞKAN TOYRAN'A ZİYARET
Efeler Kültür ve Sanat Evi öğrencilerinin sinema heyecanı
YEREL

EFELER KÜLTÜR VE SANAT EVİ ÖĞRENCİLERİNİN SİNEMA HEYECANI
Söke'de hırsızlar çarşıya dadandı
YEREL

SÖKE'DE HIRSIZLAR ÇARŞIYA DADANDI