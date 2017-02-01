YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ilecik'teki 38 yıllık Anadolu İmam Hatip Lisesi binası yıkılıyor

Bilecik'teki 38 yıllık Anadolu İmam Hatip Lisesi binası yıkılıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Yaşar Beyazıt

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te 38 yıldır faaliyet gösteren Anadolu İmam Hatip Lisesi binası yıkılıyor.

Ertuğrul Gazi Mahallesi, Stadyum Sokakta 1979 yılında faaliyete geçen 15 derslik üç katlı ve 250 öğrenci kapasiteli aynı zamanda yatılı olarak hizmet veren okul binası yıkılıyor. Eski okul bahçesindeki geniş alana yeni yapılan 370 öğrenci kapasiteli yeni Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 100 öğrenci kapasiteli pansiyon binası yapılmasına başlanması nedeniyle oyun sahası ve okul bahçesi alanı daralmıştı. Bu sebeple dolayı 38 yıllık binanın yıkım çalışmaları tamamlandıktan sonra okul bahçesinin genişletilip oyun sahası da yapılacağı belirtildi.

(MYB-MET-Y)



01.02.2017 15:04:31 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER