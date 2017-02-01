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Suriyeli aileler sağlık taramasından geçiriliyor

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:00
Suriyeli aileler sağlık taramasından geçiriliyor
Suriyeli aileler sağlık taramasından geçiriliyor
- İl Sağlık Müdürü Ergün Yanmaz:
- "Suriyeli göçmenlerin hastanelerimizde şifa bulmaları için elimizden geleni yapacağız"

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van İl Sağlık Müdürlüğü, kentte yaşamlarını sürdüren Suriyeli aileleri evlerinde ziyaret ederek sağlık taramasından geçiriyor.
Ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacılar sağlık taramasından geçiriliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan sağlık taraması uygulaması; yaklaşık 2 bin Suriyeli göçmenin yaşadığı Van'da da İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin katılımı ile gerçekleşti. İl Sağlık Müdürü Ergün Yanmaz, İnsan Kaynakları Şube Müdürü Şahabettin Işık, 112 Acil Şube Müdürü Halis Gökyar'ın da aralarında bulunduğu ekipler, Suriyeli aileleri evlerinde ziyaret ederek sağlık testi yaptı. Tansiyon ve şeker ölçümlerinin yanı sıra diş taramasından da geçen Suriyeli ailelere ayrıca daha önce hazırlanmış gıda paketleri verildi.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, Suriyeli ailelerin fizik tedavilerinin yanı sıra diş taramasından da geçirildiğini söyledi. Yanmaz, "Tespit ettiğimiz göçmen ailelerimizle ilgili ilk başta doktorlarımız burada genel fiziki muayenenin yanında ağız ve diş sağlığı taramasını yapacaklar. Bunun yanında geçmişe dönük hastalıkları varsa veya doktorlarımız ve sağlık personelimiz herhangi sıkıntılı bir durum düşündüklerinde onu da biz istişare edip, Suriyeli göçmenlerin hastanelerimizle tedavi merkezlerimizde şifa bulmaları için elimizden geleni yapacağız" dedi.
İslam coğrafyasının birçok yerinde Müslümanlara yapılan zulümlere şahit olduklarını ifade eden Yanmaz, "Onları ne türlü zor yaşamlara sürüklediklerini burada bir kez daha görüyoruz. Suriyeli göçmenlerin daha iyi yaşam şartlarına sahip olmaları için elimizden geleni yapacağız. Burada üzülsek mi teyzemize ulaştığımız için sevinsek mi bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.
İl Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürü Şahabettin Işık ise "Türkiye'nin Suriyelilere açtığı kucağı hiçbir ülke açmamıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde ve dolayısıyla ilimizde yaşayan tüm Suriyeliler, sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanacaktır. Suriyeli aileler, bizim hizmetlerimizden çok memnun olduklarını her zaman dile getiriyorlar. Hiçbir ülkede görmedikleri ilgiyi, sağlık hizmetini ülkemizde ve dolayısıyla ilimizde gördüklerini söylüyorlar. Bu da haliyle bizleri mutlu ediyor" şeklinde konuştu.
Sağlık hizmetlerinden faydalanan Suriyeli aileler ise Türkiye'yi çok sevdiklerini belirterek, yetkililere teşekkür ettiler.
(ATL-MSA-SÜ-Y)

01.02.2017 15:04:49 TSI
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