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Motosikletli torbacı tutuklandı



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyon iki torbacı gözaltına alındı.

Bodrum KOM ekipleri aldıkları bir duyum üzerine başlattıkları çalışmalar neticesinde Konacık Mahallesinde operasyon düzenledi. Ş. B. K. isimli şüpheliyi üzerinde bir miktar esrar maddesi ile yakalayan ekipler şüphelinin evinde de arma yaptı. Evde yapılan aramada bir miktar esrar maddesinin yanı sıra hassas terazi, ruhsatsız bir av tüfeği ile bir adet pompalı tüfekle çok sayıda fişek ele geçirdi.

Şüpheli işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

MOTOSİKLETLE PAKET PAKET DAĞITIYORDU

Bodrum KOM ekipleri gerçekleştirdikleri bir diğer operasyonda ise motosikletle torbacılık yapan bir şahsı gözaltına aldı. Operasyon ilçede motosiklet ile uyuşturucu satışı yaptığı öğrenilen Z.A. isimli şüphelinin takibe alınması ile başladı. Şüpheliyi durduran ekipler motosikletin bagaj bölümünde bir kısmı satışa hazır olan 237 gram esrar maddesi ile bir adet hassas terazi ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z. A., uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı.

(EA-MB-Y)



01.02.2017 15:05:00 TSI

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