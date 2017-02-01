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Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Yaşar'dan Vali Azizoğlu'na ziyaret



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ERZURUM (İHA) - Erzurum'a çeşitli inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere gelen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İbrahim Yaşar, Vali Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İbrahim Yaşar'a ziyaretinde, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik eşlik etti.

Korgeneral Yaşar ile makamında bir süre sohbet eden Vali Azizoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine Erzurum logolu çini işlemeli tabak hediye etti.

(ERZ-AA-Y)



01.02.2017 15:05:54 TSI

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