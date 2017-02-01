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Forum AVM'de Şubat ayında eğlenceli ve eğitici etkinlikler devam edecek



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, düzenlediği eğlenceli ve eğitici atölyelerle Şubat ayına da dopdolu giriyor.

Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü, Şubat ayına da birbirinden eğlenceli ve eğitici etkinliklerle giriyor. Şubat ayının her Cumartesi günlerinde 15.00 - 18.00 arasında ücretsiz düzenlenecek etkinliklerde kadınlar birçok pratik bilgiyi öğrenmenin yanı sıra öğrendikleri bilgileri evlerinde kolayca uygulama fırsatı da bulacak.

Forum Gaziantep Kadınlar Kulübü'nün Şubat programında Vitray Sanatı Atölyesi, Kurabiye Süsleme Atölyesi, Düğme Kutusu Yapım Atölyesi ve Mutfak Duvar Süsü Yapım Atölyesi de gerçekleştirilecek.

Sosyalleşmek ve el becerilerini geliştirmek isteyen tüm kadınların davet edildiği Forum Gaziantep'in Şubat ayı programı şöyle olacak:

"04 Şubat Vitray Sanatı Atölyesi, 11 Şubat Kurabiye Süsleme Atölyesi,18 Şubat Düğme Kutusu Yapım Atölyesi 25 Şubat Mutfak Duvar Süsü Yapım Atölyesi düzenlenecek."

(KU-SD-Y)



01.02.2017 15:06:07 TSI

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