Sivas'taki FETÖ soruşturması
- Kayseri'de 1 öğretmen gözaltına alındı
KAYSERİ (İHA) - Sivas'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dershane öğretmenliği yapan 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Sivas Cumhuriyetsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sivas ve Kayseri'de dershane öğretmenliği yapan S.E., Kayseri'de gözaltına alındı. S.E.'nin yapılan işlemlerin ardından Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
(AG-SK)
01.02.2017 15:06:46 TSI
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