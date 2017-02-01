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Vali Demirtaş, Ceyhan'da muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya geldi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:03
Vali Demirtaş, Ceyhan'da muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya geldi
Vali Demirtaş, Ceyhan'da muhtarlar ve STK temsilcileri ile bir araya geldi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi ile Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi için gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.
Vali Demirtaş, Ceyhan Öğretmenevinde, Ceyhan Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarların katıldığı toplantıda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarla vurguladığı üzere siz değerli muhtarlarımız, devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü vazifesi gören, Demokrasimizin en temel unsurlarından birisiniz. Sizlerle ve sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri ile Adana'mızın önemli illerinden olan Ceyhan'da bir arada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Bugün burada, sizlerin dile getirdikleri sorunları, sıkıntıları, vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek, beklentilerin yerine getirilmesi ve sorunlara çözüm üretilmesi konusunda yol haritası belirleyeceğiz. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Devlet hastanesi ve okul arsası eksikliği giderilecek
Ceyhan'ın, coğrafi konumu ve enerji üssü olmasından dolayı ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Vali Demirtaş, Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi ile Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi için gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Vali Demirtaş, muhtarlara ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik konuşmasında, Ceyhan'a devlet hastanesi kazandırılması ve tekli eğitime hazırlık noktasında okul arsası temin etme çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti.

Muhtar ve STK temsilcileriın, sıkıntıları ve beklentileri
Konuşmasının ardından muhtarlara tek tek söz veren Vali Mahmut Demirtaş; mahalle muhtarlarının eğitim, sağlık hizmetleri, hastane ve sağlık ocağı gereksinimleri, elektrik kesintileri ve yol çalışmaları gibi konulardaki görüş, öneri ve sıkıntılar ile vatandaşların taleplerini anlattı. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine sorunların çözümü için yapılması gereken çalışmalara ilişkin talimatlar veren Vali Mahmut Demirtaş toplantıda dile getirilen tüm hususların takipçisi olacağını ifade etti.

Vali Demirtaş, Ceyhan Kaymakamlığı'nı da ziyaret etti
Vali Demirtaş, muhtarlar toplantısı kapsamında gittiği Ceyhan'da Kaymakamlığı ziyaret ederek, Kaymakam Mustafa Ünlüsoy'dan ilçe hakkında brifing aldı.
Kaymakam Ünlüsoy, ziyaretten duyduğu mutluluğu belirterek, Vali Mahmut Demirtaş'a ilçe hakkında bilgiler verdi.
Vali Demirtaş ise, vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarından hak ettikleri insani beklentilerin yerine getirilerek, onların ihtiyaçlarını dikkate alınması ve taleplerine cevap verilmesi gerektiğini vurguladı.
(ELF-Y)

01.02.2017 15:09:17 TSI
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