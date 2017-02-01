YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 6. Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı 8 Şubat'ta açılıyor

6. Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı 8 Şubat'ta açılıyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) KOSGEB, Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON), Moda ve Hazır Giyim Federasyonu destekleriyle, Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen '6'ıncı Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı (PENTEX)' fuarı, törenle ziyaretçilere kapılarını açacak.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek PENTEX Fuarı, 8 Şubat Çarşamba günü düzenlenecek törenle ziyaretçilere kapılarını açacak. Çarşamba günü saat 14:00'te resmi açılışının yapılacağı fuara, Gaziantep başta olmak üzere, Adana, Ankara, Aydın, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Mersin illerinden 120 firma ve 250 marka ürün sergilenecek. Fuarda, penye ürünleri, konfeksiyon ürünleri, kumaş, kumaş ürünleri, dikiş makineleri, konfeksiyon yan sanayi ve aksesuarları, etiketleme ve desen baskı sistemleri, katlama ve paketleme makineleri, temizleme makineleri, kalite kontrol ve metraj ölçüm makineleri, ütü makine ve presleri, depolama ve askı sistemleri gibi ürün grupları ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Türkiye genelinden profesyonel ziyaretçilerin yanı sıra, Suriye, Irak, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetleri'nden yaklaşık 20 bin kişinin fuarı ziyaret etmesi bekleniyor.

Beş gün sürecek olan fuar 10:00  18:30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

(SD-Y)



01.02.2017 15:09:33 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER