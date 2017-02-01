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Muratpaşa, sosyal belediyecilikte Türkiye 3'üncüsü oldu

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:05
Muratpaşa, sosyal belediyecilikte Türkiye 3'üncüsü oldu
Muratpaşa, sosyal belediyecilikte Türkiye 3'üncüsü oldu
- Dünyaca ünlü turizm fuarında 'Kaleiçi' tanıtımı en iyi stant seçildi
- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal:
- "Çocukların matematik sorusunu bile çözdük"
- "Bu ödül insanların oluşturduğu bütçeyi, insanlara geri döndürme anlayışımızın bir tescili oldu"

(Fotoğraflı)

Suat Metin
ANTALYA (İHA) - İnsani Gelişim Vakfı'nın Türkiye'nin en büyük 150 ilçe belediyesi arasında yaptığı 'sosyal kapsama' yarışmasında, Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi Türkiye üçüncüsü oldu. Muratpaşa Belediyesi ayrıca 'Kaleiçi' tanıtımıyla katıldığı dünyanın en büyük 5'inci turizm fuarı arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) en iyi stant ödülüne layık görüldü. Belediye Başkanı Ümit Uysal: ' Turunç masayı arayan çocukların matematik problemlerini bile çözdük. dedi.
Muratpaşa Belediyesi, İnsani Gelişim Vakfı'nın Türkiye'nin en büyük 150 ilçe belediye arasında yaptığı değerlendirme sonucunda, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik hizmetlerin çeşitliliği ve belediye kalitesinin ölçümlendiği 'sosyal kapsama' endeksinde Türkiye'de en iyi üçüncü belediye ödülüne layık görüldü. Muratpaşa Belediyesi ayrıca, bu yıl 21'incisi düzenlenen dünyanın en büyük 5'inci turizm fuarı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Kaleiçi tanıtımıyla 'En iyi stant' ödülünün de sahibi oldu.
Anlamlı ödülü tüm Antalyalılara armağan ettiğini kaydeden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, göreve geldikleri günden beri sosyal belediyecilik anlamında çok yol kat ettiklerini belirtti. Beledicilik hizmetlerinde her vatandaşa ayrım yapmadan yaklaştıklarını ifade eden Başkan Uysal, "Vergisini ödeyen, oyuyla başkanını seçen vatandaş doğrudan belediyenin organizasyonunda etkinliğinde rol alacak dedik. Vatandaşlarız hiçbir ayrım yapılmadan, torpil olmadan belediye hizmetlerinden yararlanmasını sağladık" dedi.
Göreve başladıkları tarihten bu yana temel belediyecilik ve sosyal belediyecilik alanlarında geçmiş yıllara oranla gün gittikçe daha çok çalıştıklarını kaydeden Uysal, bu sayede kamu ve vatandaşların yararına olan işler ortaya çıkardıklarını söyledi.
"Çocukların matematik sorusunu bile çözdük"
Turuncu masada vatandaşlara yüzde 90 oranında memnuniyet sağladıklarını da belirten Uysal, sosyal medya üzerinden de hizmet verdiklerini aktardı. "500 bin üzerinde sorun kaydetmişsiz. Bunların çoğu kamuyu ilgilendiren meseleler ancak bizi ilgilendiren 172 bin 500 sorun. Yüzde yüz memnuniyet tabiî ki zor ancak genelinde başarılı sonuç elde etmişiz. Belediye Güzin abla hizmeti değil ama yeri geldiğinde bir çocuğun matematik problemini bile çözdük" diye konuştu.
Bu ödül vergilerin tescili oldu
İstanbul'da düzenlenen yarışmaya ilk etapta katılmak istemediklerini dile getiren Uysal, yarışmayı düzenleyen birimin dünya standartlarında olduklarını gördükleri için katılma kararı aldıklarını ifade etti. Yarışmada insani gelişim hizmetlerinde 4'üncü seçildiklerini belirten Uysal, en iyi sosyal belediyecilik alanında Türkiye üçüncüsü seçilmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Uysal, "Bu yarışmada beni asıl mutlu eden sosyal çalışmalarda üçüncü olmamız beni çok mutlu etti. İzmir, Ankara, İstanbul'da tanınmış büyük belediyeleri geride bırakmak çok büyük bir başarı. Bu ödül İnsanların oluşturduğu bütçeyi, insanlara geri döndürme anlayışımızın bir tescili oldu. Bu Antalya'nın bir başarısıdır. Antalya'yı en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Bütün yaptığımız bu hizmetlerin bütçesini, vergisiyle üreten Muratpaşa halkına armağan ediyoruz" diye konuştu.
Kaleiçi standı birinci oldu
Yine İstanbul'da dünyanın en büyük 5'inci turizm fuarına 'Kaleiçi' tanıtımıyla katıldıklarını kaydeden
Uysal, "Otelci müteşebbisleri, Seyahat müteşebbisleri uzun yıllardır fuarlarda tanıtımlarını yapıyorlar. Biz de bu yüzden Kaleiçi standı ile katılma kararı aldık. Şehirler ve turizm bölgelerinin tanıtımında bir zaaf vardı, Kaleiçi ile bunu kırdık" ifadelerini kullandı.
Uysal konuşmasının sonunda doğum günü olan 3 gazeteciye pastalı sürpriz yaptı, sağlıklı uzun ömürler temennisinde bulundu.
(SM-

01.02.2017 15:09:37 TSI
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