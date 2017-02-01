YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adalet Akademisi Başkanı'ndan Rektör Çomaklı'ya Ziyaret

Adalet Akademisi Başkanı'ndan Rektör Çomaklı'ya Ziyaret



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Akçil'e Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül refakat etti.

Yılmaz Akçil'e Atatürk Üniversitesi'ni tanıtan Rektör Çomaklı, üniversitenin Türkiye'nin en donanımlı üniversitelerinden biri olduğunu ve çevre ülkelere hizmet ettiğini söyledi. Şubat ayında gerçekleşecek olan Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'na (EYOF) Atatürk Üniversitesi olarak büyük katkı sağladıklarını söyleyen Çomaklı, uluslararası organizasyonları yönetme ve destek sağlama anlamında Atatürk Üniversitesi'nin bir marka haline geldiğini ifade etti.

Binlerce öğrenciyi bünyesinde barındıran Atatürk Üniversitesi'nin, Erzurum için büyük bir şans olduğunu belirten Akçil, bu potansiyelin doğru kullanıldığı takdirde bilimsel, ekonomik ve kültürel çalışmaların kente katma değer sağlayacağını söyledi. Erzurum'dan memnun bir şekilde ayrıldığını ifade eden Başkan Akçil, Rektör Çomaklı'ya misafirperverliği için teşekkür etti.

(ERZ-AT-Y)



01.02.2017 15:09:41 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER