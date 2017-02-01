Şemdinli'de kar temizleme çalışması
(Fotoğraflı)
Ecevit Bay
HAKKARİ (İHA) Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi, etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Şemdinli Belediyesi ekipleri, üç gündür çarşı merkezi ve mahalle aralarında biriken karı temizlemek için büyük çaba sarf ediyor. Yolları tek tek ulaşıma açan ekipler, halkın sıkıntı yaşamaması için çalışmalarını geceli gündüzlü sürdürüyor.
İlçe Özel İdaresi ekipleri de köy yollarında çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.
(MSA-Y)
01.02.2017 15:11:19 TSI
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