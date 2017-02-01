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Başkan Keleş'ten taksici esnafına ziyaret



(Fotoğraflı)



Ali Osman Çatana

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, esnaf ziyaretlerine taksi duraklarını ziyaret ederek devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, halkın taleplerini büyük titizlikle yerine getirmeye çalışan taksi duraklarını ziyaret ederek taksici esnafını dinledi. Başkan Keleş, "Zor koşullar altında işlerini yapmaya çalışıyorlar. Ben de kendilerini ziyaret ederek onları dinlemek istedim. Özverilerinden dolayı taksici arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

Başkan Keleş'in birebir görüşerek sorunları ve talepleri yerinde dinlemeye verdiği önem münasebetiyle taksici esnafları Başkan Keleş'e teşekkür etti.

(AY)



01.02.2017 15:11:44 TSI

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