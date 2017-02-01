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Kelkit'te Organik Tarım Çalıştayı başladı



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 5 gün sürecek olan 'Kelkit Havzasında Organik Tarım' konulu çalıştay başladı.

Kelkit Organik Tarım Derneği Tarafından AB hibe fonları desteğiyle yürütülen proje kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmaların da değerlendirileceği, organik tarımla ilgili SWOT analizlerinin de yapılacağı çalıştayın açılış toplantısı Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Okay Memiş, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahri Bayram, Kelkit Aydın Doğan Meslek Yükseokulu Müdürü Doç. Dr. Canan Sancar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erol Birşen, Kelkit Organik Tarım Derneği Başkanı Prof.Dr. Prof.Dr. Vecihi Aksakal, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Programda konuşan Vali Memiş, Gümüşhane'nin Kelkit, Şiran ve Köse ilçelerinde organik tarım ve hayvancılık hedefini yüksek tuttuklarını, bölgenin en büyük hayvan pazarının Kelkit ilçesinde olduğunu ve kurulma çalışmaları başlayan Kelkit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları hakkında bilgi verdi.



"Kelkit'te zaten var olan hayvancılık potansiyelini zirveye taşıyacağız"

Gümüşhane genelindeki kamu yatırımlarından da kısaca bahsederek il genelinde yapımı devam eden 29 gölet ve sulamasının 2 yıl içerisinde bitmesinin ardından Kelkit havzasında 500 bin dönüm arazide sulu tarıma geçileceğini kaydeden Vali Memiş, "Hayvancılığın en önemli girdisi yem bitkisidir. Göletlerimiz bittiğinde bu girdi en aza inecek. Tarımı profesyonel yapmamız lazım. Üretmeden kalkınamazsınız. Kelkit'te zaten var olan hayvancılık potansiyelini zirveye taşıyacağız" dedi.

Kelkit'te entegre et tesisi kurulması için çalışmalara başladıklarına da değinen Vali Memiş, "Türkiye'de en fazla organik süt Kelkit'te üretiliyor. İlimiz cazibe merkezleri programında. Müracaatçı firma sayısı 27'den 35'e yükseldi. Bu projelerin tahmini yatırım tutarı da 1,1 milyar TL" diye konuştu.

Özellikle tarım teşkilatında çalışan teknik personelin mutlaka arazide, üreticinin yanında olması talimatını yineleyen Vali Memiş, "Lütfen çizmelerinizi giyin ve vatandaşın yanında, ahırında olun" ifadelerini kullanarak İl Özel İdaresi marifetiyle Organik Tarıma sağlanan desteğin artırılacağını sözlerine ekledi.

Kelkit Organik Tarım Derneği Başkanı Prof.Dr. Prof.Dr. Vecihi Aksakal ise konuşmasında Türkiye'de organik hayvansal üretimin ilk kez Kelkit'te gündeme geldiğini ve derneğin de Türkiye'de ilkler arasında olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl başlayan ve Şubat ayı sonunda bitecek olan proje kapsamında bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştiren Aksakal, "Bizim organik tarımdaki payımızın artması için yürümemiz değil, koşmamız lazım" tespitinde bulunarak konuşmasını sonlandırdı.

(RE-ÖS-Y)



01.02.2017 15:14:26 TSI

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