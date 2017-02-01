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Kanser oranı hızla yükseliyor



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Kula Sağlık Grup Başkan vekili Dr. Rıza Çete, "Son yıllarda ölüme sebebiyet veren hastalıkların oranına bakıldığında kanser hızla ilk sıraya yükselmektedir." dedi.

Kula Sağlık Grup Başkan vekili Dr. Rıza Çete son yıllarda kanser vakalarındaki hızlı artış nedeniyle kanserin ölüme sebebiyet veren hastalıklarda ilk sıraya hızla ilerlediğini belirterek, "Günümüzde gelişen teknolojiyle beraber artan hareketsizlik, hareketsizliğe bağlı obezite, sağlıksız beslenme, zararlı alışkanlıklar, hava kirliliği ve stresin pek çok hastalık gibi kanser oluşumunda da genetik faktörlerle beraber etkili olduğu düşünülmektedir. Uzun süre kapanmayan yaralar, uzun süren öksürük, ses kısıklığı, yutmada zorluk, siğil ve benlerdeki hızlı büyüme-renk değişikliği, hızlı kilo kaybı, tuvalet alışkanlıklarındaki değişiklikler kanser belirtisi olabilir. Bu belirtiler vücuda yayılmadan fark edildiğinde erken teşhis ile tedavinin başarı oranı artar." dedi.

Erken teşhisin kanser tedavisindeki önemine değinen Dr. Çete açıklamasını şöyle tamamladı: "Kanserden korunmak için alınacak tedbirler arasında yüksek kalorili ve katkılı beslenme alışkanlıklarından uzak durmak, alkol ve sigara kullanmamak, gereksiz ilaç kullanımında kaçınmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmak ve düzenli egzersiz yapmak önemlidir. Toplum Sağlığı Merkezimiz ve aile hekimlerimiz ile birlikte yürütülen meme, rahim ağzı ve bağırsak kanserine yönelik tarama programı hem erken teşhis hem de 5 yıla kadar koruyuculuğu büyük oranda sağlamaktadır. Risk grubundaki kişileri kanser taramalarını ücretsiz yaptırmak ve daha detaylı bilgi almak üzere Toplum Sağlığı Merkezimize ve aile hekimliklerimize bekleriz."

(HY-SC)



01.02.2017 15:15:40 TSI

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