YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Rus dans ekibi Başkan Eşkinat'ı ziyaret etti

Rus dans ekibi Başkan Eşkinat'ı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kurulup, halkın hizmetine sunulan buz pateni pistinde gösteriler yapmak üzere Tekirdağ'a gelen Rus Sunday dans ekibi, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ı ziyaret etti.

Süleymanpaşa Belediyesi Sahil Ek Hizmet Binası'nda gerçekleşen ziyarete 18 kişilik ekibin tamamı katılırken, Başkan Eşkinat'ın yanı sıra başkan yardımcıları Gülferah Güral ve Berkay Çakır da ziyarette hazır bulundu.

Dans ekibinin eğitiminden 1 yıllık süreçte yapılan çalışmalara, çıkılan gösterilerdeki ilgiden Süleymanpaşa'ya bakış açılarına kadar birçok konunun görüşüldüğü ziyaretin sonunda Rus ekip Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a özel yaptırdıkları hediyelerini sundu.



"Gelecek yıl gösterileri Türk masallarından olacak"

Ziyaretten dolayı dans ekibine teşekkür eden Başkan Eşkinat ekibin gelecek yıl Tekirdağ'a tekrar gelmelerini arzu ettiğini belirterek, "2 yıldır buz pistimizde gösterileri ile çocuklarımız başta olmak üzere halkımızı mutlu eden Sunday ekibine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sene Türk masallarından yapacakları seçmelerle halkımızın karşısına çıkmalarını talep ettim. Onlar da bunu memnuniyetle karşıladılar. Gelecek yıl bu değerli ekibi tekrar ağırlayacağımızın müjdesini şimdiden tüm halkımıza vermek istiyorum" ifadeleri kullandı.



Altı gösteri sundular

Geçtiğimiz yıl Rusonice adı altında "Güzel ve Çirkin" hikayesini buz üstünde dans ederek canlandıran ve seyircilerin büyük beğenisini kazanan ekip bu yıl da Sunday adı altında "Parmak Kız" adlı oyunla Süleymanpaşa seyircisine altı gösteri sundu.

(HLD-MEF-Y)



01.02.2017 15:16:15 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER