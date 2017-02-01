01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çarşı Polis Merkezi Osmangazi tarafından yenileniyor

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:13
Çarşı Polis Merkezi Osmangazi tarafından yenileniyor
Çarşı Polis Merkezi Osmangazi tarafından yenileniyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'nın merkezinde bulunan Çarşı Polis Merkezi Fomara'da Emniyet Müdürlüğü binasındaki yeni yerine taşınmaya hazırlanıyor.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün İzmir yolundaki yeni binasına taşınmasının ardından Fomara'daki eski emniyet binasının giriş katı Çarşı Polis Merkezi olarak düzenleniyor. İnşaat ve düzenleme çalışmaları Osmangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yeni Çarşı Polis Merkezi'nin bulunacağı alanda, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Akan ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Dündar, "Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, boşalan binanın giriş katının bir kısmını Çarşı Polis Merkezi'mizin kullanacağı şekilde düzenliyoruz" dedi.
Osmangazi Belediyesi olarak asli görevleri olan temizlik, yol ve kaldırım gibi rutin belediyecilik hizmetlerinin haricinde eğitim, sağlık, spor, çevre ve asayiş gibi ilçede ihtiyaç duyulan her alanda hizmet ürettiklerini ifade eden Mustafa Dündar, "Polisimiz de bizim güvenlik ve huzurumuz için görev yapıyor. Gerektiğinde bu ülke, bu millet için gözünü kırpmadan canını feda ediyor. Bizler de belediye olarak kendilerine elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Bursa'mızın merkezinde yıllardır hizmet veren Çarşı Polis Merkezi'mizin bulunduğu bina, zaman içerisinde yetersiz gelmeye başlamıştı. Büyüyen ve gelişen Osmangazi'mizin merkezindeki Çarşı Polis Merkezimiz bundan sonra Fomara'daki Emniyet Müdürlüğü binamızda hizmet verecek. Emniyetin yeni yerine taşınmasının ardından boşalan binanın giriş katını, Emniyet Müdürlüğü ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde düzenleyerek, Çarşı Polis Merkezi'nin kullanacağı bir yapıya dönüştürüyoruz. Yaklaşık 450 metrekarelik bir alanda zemin kaplama, elektrik tesisatı, havalandırma, yeni odaların oluşturulması, kapı ve çerçeveleri ile daha fonksiyonel bir hale dönüştürmek için bir düzenleme yapıyoruz. Çarşı Karakolu bundan sonra burada hizmet verecek. Osmangazi'mize hayırlı olsun" diye konuştu.
(MŞ)

01.02.2017 15:18:14 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

CLK Uludağ Elektrik, Çanakkale Kepez YİM'i hizmete açtı
YEREL

CLK ULUDAĞ ELEKTRİK, ÇANAKKALE KEPEZ YİM'İ HİZMETE AÇTI
Bursa'da huzurevindeki kavga davası
YEREL

BURSA'DA HUZUREVİNDEKİ KAVGA DAVASI
Resimle hayata tutunuyorlar
YEREL

RESİMLE HAYATA TUTUNUYORLAR
İznik Belediyesi'nden hizmet binası ve kültür merkezi
YEREL

İZNİK BELEDİYESİ'NDEN HİZMET BİNASI VE KÜLTÜR MERKEZİ
Küllüğe parmağı sıkışan bebeğe AFAD müdahalesi
YEREL

KÜLLÜĞE PARMAĞI SIKIŞAN BEBEĞE AFAD MÜDAHALESİ
Yünkül, &quot;Sağlık çalışanlarına hak ettikleri değer verilmelidir&quot;
YEREL

YÜNKÜL, "SAĞLIK ÇALIŞANLARINA HAK ETTİKLERİ DEĞER VERİLMELİDİR"
Bursa'da doğalgaz patlaması
YEREL

BURSA'DA DOĞALGAZ PATLAMASI

Eski Yalova Yolu'nda trafik düzenlemesi
YEREL

ESKİ YALOVA YOLU'NDA TRAFİK DÜZENLEMESİ
Polis memuru kapkaç zanlılarını kendi aracıyla yakaladı
YEREL

POLİS MEMURU KAPKAÇ ZANLILARINI KENDİ ARACIYLA YAKALADI
Kıraça Holdingden Orhangazi'de otomotiv yatırımı
YEREL

KIRAÇA HOLDİNGDEN ORHANGAZİ'DE OTOMOTİV YATIRIMI
Bursa'da terör davası
YEREL

BURSA'DA TERÖR DAVASI
Hastaneye kamyonet kasasında götürüldü
YEREL

HASTANEYE KAMYONET KASASINDA GÖTÜRÜLDÜ
Kızılay İş Merkezi açıldı
YEREL

KIZILAY İŞ MERKEZİ AÇILDI
Riskli binalar Bursa'da masaya yatırıldı
YEREL

RİSKLİ BİNALAR BURSA'DA MASAYA YATIRILDI
İznik'te zeytinlikte lahit bulundu
YEREL

İZNİK'TE ZEYTİNLİKTE LAHİT BULUNDU

Bursa'nın aralık ihracatı arttı, ithalatı azaldı
YEREL

BURSA'NIN ARALIK İHRACATI ARTTI, İTHALATI AZALDI
Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'ndeki kitap sayısı 100 bine ulaştı
YEREL

NİLÜFER BELEDİYESİ KÜTÜPHANELERİ'NDEKİ KİTAP SAYISI 100 BİNE ULAŞTI
Yıldırımlı çocuklar kayak öğreniyor
YEREL

YILDIRIMLI ÇOCUKLAR KAYAK ÖĞRENİYOR
Bursa'dan Hollanda'ya ayva ihracatı
YEREL

BURSA'DAN HOLLANDA'YA AYVA İHRACATI
SETEK'teki ev tekstili firmalarına 12 milyon liralık fon
YEREL

SETEK'TEKİ EV TEKSTİLİ FİRMALARINA 12 MİLYON LİRALIK FON
Hafriyat sahasında ölü bulundu
YEREL

HAFRİYAT SAHASINDA ÖLÜ BULUNDU
Bursa'daki hakaret ve tehdit davası
YEREL

BURSA'DAKİ HAKARET VE TEHDİT DAVASI
BTSO ile Birmingham Ticaret Odası arasında iş birliği
YEREL

BTSO İLE BİRMİNGHAM TİCARET ODASI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ
Karacabey'de Yeşildere Barajı ile 39 bin dekar zirai alan sulanacak
YEREL

KARACABEY'DE YEŞİLDERE BARAJI İLE 39 BİN DEKAR ZİRAİ ALAN SULANACAK