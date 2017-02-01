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Çarşı Polis Merkezi Osmangazi tarafından yenileniyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın merkezinde bulunan Çarşı Polis Merkezi Fomara'da Emniyet Müdürlüğü binasındaki yeni yerine taşınmaya hazırlanıyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün İzmir yolundaki yeni binasına taşınmasının ardından Fomara'daki eski emniyet binasının giriş katı Çarşı Polis Merkezi olarak düzenleniyor. İnşaat ve düzenleme çalışmaları Osmangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yeni Çarşı Polis Merkezi'nin bulunacağı alanda, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Akan ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Dündar, "Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, boşalan binanın giriş katının bir kısmını Çarşı Polis Merkezi'mizin kullanacağı şekilde düzenliyoruz" dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak asli görevleri olan temizlik, yol ve kaldırım gibi rutin belediyecilik hizmetlerinin haricinde eğitim, sağlık, spor, çevre ve asayiş gibi ilçede ihtiyaç duyulan her alanda hizmet ürettiklerini ifade eden Mustafa Dündar, "Polisimiz de bizim güvenlik ve huzurumuz için görev yapıyor. Gerektiğinde bu ülke, bu millet için gözünü kırpmadan canını feda ediyor. Bizler de belediye olarak kendilerine elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Bursa'mızın merkezinde yıllardır hizmet veren Çarşı Polis Merkezi'mizin bulunduğu bina, zaman içerisinde yetersiz gelmeye başlamıştı. Büyüyen ve gelişen Osmangazi'mizin merkezindeki Çarşı Polis Merkezimiz bundan sonra Fomara'daki Emniyet Müdürlüğü binamızda hizmet verecek. Emniyetin yeni yerine taşınmasının ardından boşalan binanın giriş katını, Emniyet Müdürlüğü ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde düzenleyerek, Çarşı Polis Merkezi'nin kullanacağı bir yapıya dönüştürüyoruz. Yaklaşık 450 metrekarelik bir alanda zemin kaplama, elektrik tesisatı, havalandırma, yeni odaların oluşturulması, kapı ve çerçeveleri ile daha fonksiyonel bir hale dönüştürmek için bir düzenleme yapıyoruz. Çarşı Karakolu bundan sonra burada hizmet verecek. Osmangazi'mize hayırlı olsun" diye konuştu.

(MŞ)



01.02.2017 15:18:14 TSI

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