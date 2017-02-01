01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

'İşgücü Piyasası Araştırması Raporu' sonuçları açıklandı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:13
'İşgücü Piyasası Araştırması Raporu' sonuçları açıklandı
'İşgücü Piyasası Araştırması Raporu' sonuçları açıklandı
- Malatya'daki işverenler açık işlerde yüzde 42,9 oranında genel lise mezunu talep ediyor
- Malatya'da en çok çalışanın olduğu meslek; 'Temizlik'

(Fotoğraflı)

Barış Türel
MALATYA (İHA) - İŞ-KUR Malatya İl Müdürlüğü tarafından 2016 yılı içerisinde yapılan 'İşgücü Piyasası Araştırması Raporu' sonuçları düzenlenen toplantı ile kamuoyuna aktarıldı.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Malatya Vali Yardımcısı Miktat Alan, İŞ-KUR İl Müdürü Vahap Toman, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri ve işverenler katıldı. Toplantıda söz alan İŞ-KUR İl Müdürü Vahap Toman, İŞ-KUR'un ulusal istihdamın korunması ve geliştirilmesi ile işsizliğin önlenmesi faaliyetlerinde rol alan iş gücü piyasasının en önemli aktörlerinden bir tanesi olduğunu ifade ederek, İŞ-KUR'un iş gücü ve işverene yönelik birçok kamusal hizmet sunduğunu söyledi.
İŞ-KUR'un, iş gücü piyasası analizleri aracılığıyla kuruma erişemeyen birçok işveren ile yüz yüze görüşerek iş gücü taleplerini değerlendirdiğini de kaydeden Toman, "İş gücü piyasası analizlerinin etkin bir şekilde yapılabilmesi sadece İŞ-KUR için değil sosyal politika ile ilgilenen tüm kişi ve kurumlar için sağlıklı ve öngörülebilir planlama yapılması açısından önem arz etmektedir. Bu noktadan hareketle 2016 yılı Nisan-Mayıs aylarında Türkiye genelinde Türkiye İş Kurumu ve Türkiye İstatistik Kurumu işbirliğiyle belirlenen 20 veya daha fazla kişiyi istihdam eden 72 bin 751 iş yerine kurum personelimiz tarafından ulaşılarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Malatya'da ise toplam 639 iş yerlerinde 520 işverene ulaşılmış 119 iş yeri ise cevapsız kalmıştır. Bu çerçevede hazırlanan bu rapor hem iş gücü arzına ilişkin eğilimler hakkında bazı değerlendirmeleri hem de iş gücü piyasası ve istatistik Dairesi başkanlığımız sorumluluğunda ve kurum personelimiz vasıtasıyla gerçekleştirilen talep araştırması sonuçlarına dahil bilgileri kapsamaktadır" diye konuştu.
Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Miktat Alan ise, İŞ-KUR'un 2010 yılından buna yana işverenlerin görüşlerine başvurduğunu hatırlatarak "Bu çalışmalar sayesinde işverenin nitelikli iş gücü talebi karşılanırken aynı zamanda işsizlerimize de meslek kazandırmakta ve onlara yeni iş kapıları açılmaktadır" dedi.
İş gücü Piyasası Analiz Raporu ile aranan mesleklerde eğitimlerin düzenlenmesi ve işsizliğin azaltılmasının hedeflendiğini belirten Alan, "İş gücü Piyasası Analiz Raporu ile ilin iş gücü haritası çıkartılmış olup; bu rapor, gerek İŞ-KUR tarafından iş gücü becerilerine yönelik eğitim ve kurs planlamalarının etkinliğini artırmada, gerekse işçi ve işverenlerimizi en kısa zamanda ve en doğru şekilde buluşturarak işsizlik oranlarını daha aşağılara indirmede ve ayrıca makro düzeyde oluşturulacak stratejilerin belirlenmesinde önemli rol oynayacaktır" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından İŞ-KUR İş ve Meslek Danışmanı Mehmet Çayır tarafından, 'İş gücü Piyasası Araştırması Raporu' sonuçları katılımcılarla paylaşıldı.
Rapora göre, Malatya'da en fazla çalışılan meslekler, Temizlik, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilciliği, Beden İşçiliği, Kayısı İşleme ve Paketleme ve İplik Eğirme Operatörlüğü olurken Malatya'da bulunan iş yerlerinde ki her 100 kişilik kadronun 91'inin dolu, 9'unun ise boş olduğu açıklandı. Rapora göre ayrıca, Malatya'daki işverenler tarafından açık işlerde yüzde 42,9 oranında genel lise mezunu talep edildiği, en fazla açık iş olan mesleklerin ise Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi, Kalite Kontrolcü-Tekstil, Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı, Satış Danışmanı ve İmal İşçisi olduğu bilgisi aktarıldı.
İşgücü Piyasası Araştırma Rapor sonuçlarının aktarılmasının ardından, İŞ-KUR mevzuatında yapılan değişiklikler ve İşbaşı Eğitim Programı hakkında da bilgiler sunuldu.
(BT-SD-Y)

01.02.2017 15:19:00 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Basketbolda ödül töreni yapıldı
YEREL

BASKETBOLDA ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI
DAP'ın &quot;Havza Bazlı Master Planı&quot;nda sona yaklaşıldı
YEREL

DAP'IN "HAVZA BAZLI MASTER PLANI"NDA SONA YAKLAŞILDI
Bakan Tüfenkci, taziyeleri kabul etti
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ, TAZİYELERİ KABUL ETTİ
Malatya'da kar yağışı etkili oluyor
YEREL

MALATYA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır'dan yatırımlar ve su ile ilgili açıklama
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÇAKIR'DAN YATIRIMLAR VE SU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA TRANSFER
2. Amatör Küme Büyükler Ligi fikstürü çekildi
YEREL

2. AMATÖR KÜME BÜYÜKLER LİGİ FİKSTÜRÜ ÇEKİLDİ
Anadolu Ateşi Hokey Takımı şampiyon olarak 2.lige yükseldi
YEREL

ANADOLU ATEŞİ HOKEY TAKIMI ŞAMPİYON OLARAK 2.LİGE YÜKSELDİ
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Büyükşehir bünyesindeki siyer dersleri devam ediyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BÜNYESİNDEKİ SİYER DERSLERİ DEVAM EDİYOR
MASKİ son 3 yılda bin 460 kilometre altyapı yatırımı gerçekleştirdi
YEREL

MASKİ SON 3 YILDA BİN 460 KİLOMETRE ALTYAPI YATIRIMI GERÇEKLEŞTİRDİ
TÜİK 2016 nüfus verilerini açıkladı
YEREL

TÜİK 2016 NÜFUS VERİLERİNİ AÇIKLADI
Otomobil otobüs durağında yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

OTOMOBİL OTOBÜS DURAĞINDA YAYALARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Bakan Tüfenkci'nin annesi, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ'NİN ANNESİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Escrima sporcuları Londra'da yapılacak şampiyonaya hazırlanıyor
YEREL

ESCRİMA SPORCULARI LONDRA'DA YAPILACAK ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYOR
Büyükşehir Belediyesi'nden görüntü kirliliği için ortak çalışma
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ İÇİN ORTAK ÇALIŞMA
GENÇDES programı başvuru tarihleri belli oldu
YEREL

GENÇDES PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkililerinden brifing aldı
YEREL

İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİNDEN BRİFİNG ALDI
Vali Toprak, TCDD'yi ziyaretinde hızlı tren mesajı verdi
YEREL

VALİ TOPRAK, TCDD'Yİ ZİYARETİNDE HIZLI TREN MESAJI VERDİ
Salon Hokeyi 2. Lige Yükselme Maçları
YEREL

SALON HOKEYİ 2. LİGE YÜKSELME MAÇLARI
Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA TRANSFER