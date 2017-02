YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Balkanlar'da Bursa imzası

Balkanlar'da Bursa imzası



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Rumeli derneklerinin üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Recep Altepe, Namık Kemal Gençlik ve Spor Kulübü'nde (NAKEM) Rumeli derneklerinin üyeleriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla Bursa'nın Balkanlar'ın dostu olduğunu gösterdiğini ifade eden Recep Altepe, konuşmasında, Bursa'nın ülkeler arası kardeşlik köprüsü kurduğunu belirtti. Başkan Recep Altepe, "Bursa'nın bir an önce en güzel seviyeye gelmesi için çalışıyoruz. Güzel işler yapalım, Bursa'nın çehresi değişsin. Bursa'nın yanı sıra Balkanlar'dan gelen talepler doğrultusunda Balkanlarda da çalışmalarımıza başladık. Balkanların her köşesinde artık Bursa'nın izi var" dedi.

Başta Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Yunanistan olmak üzere tüm bölgelerde faaliyetlerinin olduğunu anlatan Recep Altepe, "Bursa, Türkiye ile Balkanlar arasında artık köprü oldu. Bunu Balkanlar'a her giden de görüyor. Her geçen gün daha da bağlar artmış oluyor. Gerçekten de güzel çalışmalara imza atılıyor. Her köşede güzel işler yapılıyor. Hayırsever vatandaşlarımız da destek oluyor. Sadece Bursa değil İstanbul da destek veriyor. Balkanlar'da 60'dan fazla eserimiz oldu" diye konuştu.

(MŞ)



01.02.2017 15:22:59 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER