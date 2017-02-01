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Başkan Baran, Posof Belediye Başkanı Ulgar'ı ağırladı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar'ı makamında ağırladı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar ve Çankırı Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede'yi makamında ağırladı. İlk olarak Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar'ı makamında ağırlayan Başkan Baran, daha sonra Çankırı Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede'yi makamında misafir etti.

Ziyarette konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Biz hizmet için göreve geldik ve bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve hayır duaları bizim için her şeyden önemli" ifadelerini kullandı. Başkan Baran daha sonra Çankırı Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede'yi makamında ağırladı. Dede, beldelerine has hediyeleri Başkan Baran'a takdim etti. Başkan Baran da nazik ziyaretlerinden ötürü Başkan Dede'ye teşekkür etti.

(İG-İÇ)



01.02.2017 15:25:49 TSI

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