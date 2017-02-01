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Bulanık'a atanan uzman doktorlar göreve başladı



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Devlet Hastanesine atanan uzman doktorlar göreve başladı.

Bulanık Devlet Hastanesine atanan göz hastalıkları uzmanı Dr. Hülya Unak, radyoloji uzmanı Dr. Cesur Samancı, dahiliye uzmanı Nilay Şengül Samancı, ortopedi uzmanı Adem Kalkan, anestezi uzmanı İsmail Arslan, psikiyatri uzmanı Gizem Çetiner Batun ve diş hekimi Ayşe Sezgin, hasta kabulüne başladılar. Yeni atanan ve göreve başlayan 6 uzman doktor ile Bulanık Devlet Hastanesinde hizmet veren uzman doktor sayısı 16'ya yükseldi.

Açıklamalarda bulunan Muş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Fatih Dölek de, Bulanık'ın büyük bir ilçe olduğunu söyleyerek, "Şu anda Bulanık Devlet Hastanesine 16 uzman doktor görev yapmaktadır. Tabi ki bu sayı yeterli değil. Amacımız Bulanık ilçesinde büyük ameliyatlar yapmaktır. Bulanık'ta en ufak bir hastayı artık çevre illere sevk etmeyeceğiz. Bulanık'ta güzel hizmetler yapacağız" dedi.

Hastanede 16 uzman doktor, 11 pratisyen ve 3 diş tabibi ile 38 ebenin görev yaptığını ifade eden Bulanık Devlet Hastanesi Müdürü İsmet Subaşı ise, hastanenin yeni atamalarla birlikte ilçe halkına daha iyi koşullarda sağlık hizmeti vereceğini söyledi. Subaşı, "Bilindiği üzere bazı hekimlerimizin mecburi hizmet sürelerinin dolması üzerine hastanemizden ayrılmışlardır. Bazı branşlarda hastanemizde ihtiyaç artmıştı. Boşalan veya ihtiyaç duyulan branşlarda Bakanlığımızca uzman hekim takviyesi yapılmıştır. Büyük olan hastanemiz, hizmet ağına her geçen gün yeni hekimlerin eklenmesiyle birlikte vatandaş memnuniyetinin üst seviyede tutulması sağlanmaktadır. Ayrıca eksik olan diğer dallarda da atamaların yapılması için gerekli girişimlerde bulunduk" diye konuştu.

Hastanedeki uzman doktor sayısının 16'ya yükseldiğini ifade eden Devlet Hastanesi Başhekimi Sadrettin Arslan da, "Hastanemize doktorlar günübirlik geliyordu, şimdi ise geçici süre ile atandılar. Hastanemizin daha da gelişmesi için girişimlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

(MSA-Y)



01.02.2017 15:26:41 TSI

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