01 ŞUBAT 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MASKİ Başdirek Mahallesine 4,8 km kanalizasyon hattı inşa ediyor

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:22
MASKİ Başdirek Mahallesine 4,8 km kanalizasyon hattı inşa ediyor
MASKİ Başdirek Mahallesine 4,8 km kanalizasyon hattı inşa ediyor

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Darende'nin Başdirek Mahallesine toplam maliyeti 720 bin TL olan 4,8 km kanalizasyon hattı inşa ediliyor.
Malatya'nın altyapı ağını, gelecek yıllara taşımayı hedefleyici nitelikte büyük yatırımlara imza atan MASKİ, modern altyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Darende'ni Başdirek Mahallesine toplam maliyeti 720 bin TL olan 4,8 km kanalizasyon hattı inşa ediliyor.
"30 yıllık hasretimiz sona erdi"
Darende İlçesi Başdirek Mahalle Muhtarı Mehmet Yıldırım, MASKİ'nin mahalleni 30 yıldır en önemli sorunu olan kanalizasyon problemini çözdüğünü belirterek, "30 senedir kavuşamadığımız hizmetlere MASKİ sayesinde kavuştuk. Büyükşehir Başkanım Ahmet Çakır ve MASKİ Genel Müdürüm Dr. Özgür Özdemir'e ilçe ayrımı yapmaksızın sorunlarımıza en kısa sürede yatırımlarıyla cevap verdikleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
Dr. Özdemir: "Başdirek Mahallesinin altyapısı güçleniyor"
Çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Darende İlçesi'nde yapılan çalışmaların devam ettiğini belirterek, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte altyapı konusunda sorunsuz bir Darende'nin ortaya çıkacağını söyledi. Dr. Özdemir, "Başdirek Mahallemizde başlatmış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda şu ana kadar 4,2 km kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamladık. Devam eden çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte Darende ilçemizin Başdirek Mahallesine toplamda maliyeti 720 bin TL olan 4,8 km'lik kanalizasyon hattının yanı sıra 64 abone bağlantısı gerçekleştireceğiz. İl sınırlarımız içinde bulunan tüm bölgelerimizin sağlam bir alt yapıya kavuşması için çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
(BT-SD-Y)

01.02.2017 15:28:05 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Malatya-Sivas karayolu ulaşıma açıldı
YEREL

MALATYA-SİVAS KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın:
YEREL

MALATYA İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI İHSAN AKIN:
Malatya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

MALATYA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
'Gençlerin Gözüyle Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa Sempozyumu' düzenlenecek
YEREL

'GENÇLERİN GÖZÜYLE YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ VE YENİ ANAYASA SEMPOZYUMU' DÜZENLENECEK
'İşgücü Piyasası Araştırması Raporu' sonuçları açıklandı
YEREL

'İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI RAPORU' SONUÇLARI AÇIKLANDI
Basketbolda ödül töreni yapıldı
YEREL

BASKETBOLDA ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI
DAP'ın &quot;Havza Bazlı Master Planı&quot;nda sona yaklaşıldı
YEREL

DAP'IN "HAVZA BAZLI MASTER PLANI"NDA SONA YAKLAŞILDI
Bakan Tüfenkci, taziyeleri kabul etti
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ, TAZİYELERİ KABUL ETTİ
Malatya'da kar yağışı etkili oluyor
YEREL

MALATYA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır'dan yatırımlar ve su ile ilgili açıklama
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÇAKIR'DAN YATIRIMLAR VE SU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA TRANSFER
2. Amatör Küme Büyükler Ligi fikstürü çekildi
YEREL

2. AMATÖR KÜME BÜYÜKLER LİGİ FİKSTÜRÜ ÇEKİLDİ
Anadolu Ateşi Hokey Takımı şampiyon olarak 2.lige yükseldi
YEREL

ANADOLU ATEŞİ HOKEY TAKIMI ŞAMPİYON OLARAK 2.LİGE YÜKSELDİ
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Büyükşehir bünyesindeki siyer dersleri devam ediyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BÜNYESİNDEKİ SİYER DERSLERİ DEVAM EDİYOR
MASKİ son 3 yılda bin 460 kilometre altyapı yatırımı gerçekleştirdi
YEREL

MASKİ SON 3 YILDA BİN 460 KİLOMETRE ALTYAPI YATIRIMI GERÇEKLEŞTİRDİ
TÜİK 2016 nüfus verilerini açıkladı
YEREL

TÜİK 2016 NÜFUS VERİLERİNİ AÇIKLADI
Otomobil otobüs durağında yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

OTOMOBİL OTOBÜS DURAĞINDA YAYALARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Bakan Tüfenkci'nin annesi, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ'NİN ANNESİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Escrima sporcuları Londra'da yapılacak şampiyonaya hazırlanıyor
YEREL

ESCRİMA SPORCULARI LONDRA'DA YAPILACAK ŞAMPİYONAYA HAZIRLANIYOR
Büyükşehir Belediyesi'nden görüntü kirliliği için ortak çalışma
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ İÇİN ORTAK ÇALIŞMA