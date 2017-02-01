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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Hak sahiplerinin ev sevinci

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:25
Hak sahiplerinin ev sevinci
Hak sahiplerinin ev sevinci

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Türkiye'nin en prestijli toplu konut projeleri arasında gösterilen 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nin ilk etabının hak sahipleri sözleşme imzalamaya başladı. Ev sahibi olmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren hak sahipleri, Yunusemre Belediyesi'ne teşekkür ederken, "Bize bu imkanı sağlayanlardan Allah razı olsun" dedi.
Manisa'nın en büyük toplu konut projesi olan 5 bin 500 konutluk Yunuskent Projesi'nin ilk etabında sözleşmeler imzalanmaya başladı. Belirli bir program dahilinde 7 Nisan tarihine kadar devam edecek sözleşme süreci kapsamında evraklarını tamamlamak üzere Yunusemre Belediyesi'ne gelen hak sahipleri, evlerine yerleşmek için gün sayarken; başta Belediye Başkanı Mehmet Çerçi olmak üzere çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.
Hak sahiplerinden Cennet Demir, "Bizlere böyle bir imkanı sağladığı için Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye çok teşekkür ederiz. Mutluluğumuzu anlatmaya kelimeler yetmez." derken, Ramiz Kartal da, "TOKİ sayesinde ev sahibi olduk. Yunusemre Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi'ye ve TOKİ'ye candan teşekkürlerimizi sunarım. Belediye Başkanımızı özverili çalışmalarından dolayı alnından öpüyorum." şeklinde konuştu.
Hasan Hüseyin Can isimli vatandaş, "Ev sahibi olabileceğimizi beklemiyorduk. Şimdi ev sahibi olduk. İnşallah güzel bir şekilde evimizin içerisinde yaşantımızı sürdüreceğiz. Projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuşurken, Nesrin Şen de şu ifadeleri kullandı: "Kısa zamanda bu aşamaya geldik. Heyecanımız daha da arttı. Nasıl bir yerde yaşayacağımızı merak ediyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye ev sahibi olmamızda önayak olduğu için teşekkür ediyoruz."
"Ev sahibi olabileceğimiz için çok mutluyuz." diyen Birsen Aydemir, "Manisa'da bu fiyatlarda, bu ödeme koşullarıyla ev bulamazdık. Rabbim ikinci etapları da nasip etsin. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." şeklinde duygularını ifade ederken, Ayşe Gezinti, "Ev sorunumuzu çözüp TOKİ sayesinde bizleri ev sahibi yaptığı için Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye çok teşekkür ederiz. Allah isteyen herkese ev sahibi olmayı nasip etsin." dedi. Hayriye Girgin ise şunları söyledi: "TOKİ'den ev sahibi olduğum için çok mutluyum. Sabırsızlıkla evime taşınacağım günü bekliyorum. Projede emeği olan herkese çok teşekkür ederim."

Sözleşme süreci 7 Nisan'a kadar devam edecek
Hak sahipleri, 7 Nisan 2017 tarihine kadar dairelerinin yer aldığı blok için belirlenen günde Halk Bankası Mesir Şubesi'ne (Ayn-ı Ali Mahallesi 8 Eylül Cd. No: 100/A - Halil Yurtseven İlköğretim Okulu karşısı) giderek sözleşme imzalayacak. Hak sahiplerinin, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, ön peşinat dekontu, başka birinin işlemleri yapması durumunda noterden onaylı vekaletname, hak sahibinin vefatı durumunda ise varislerin veraset ilamıyla sözleşme öncesi Yunusemre Belediyesi'ne başvurması gerekiyor.

Listeler belediye ve TOKİ'nin sitesinde yayınlanıyor
Hak sahipleri; konut fiyatı, peşinat, vade oranı ve taksitler ile ne zaman sözleşme yapacaklarına ilişkin listeye TOKİ'nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ile Yunusemre Belediyesi resmi sitesi www.yunusemre.bel.tr adresinden ulaşabilecek.
(SC-Y)

01.02.2017 15:28:33 TSI
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