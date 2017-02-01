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'Gençlerin Gözüyle Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa Sempozyumu' düzenlenecek

- Gençler Sempozyuma yoğun ilgi gösteriyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin siyasi, sosyolojik, tarihi ve hukuki açılardan ele alınacağı 'Gençlerin Gözüyle Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa Sempozyumu' konulu ulusal bir sempozyum düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre, 3-4 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek sempozyuma katılmak üzere, farklı disiplinlerden bilim insanları, uzmanlar ve yazarlar bir araya gelecek. Ayrıca 81 vilayetten 500 gencin katılımı ile Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi tüm boyutlarıyla ele alınacak. 5 oturum olarak planlanan sempozyumda, alanlarında uzman bilim adamları, akademisyenler ve yazarlar tarafından Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa hakkında bilgilendirme yapılacak. Sempozyuma davet edilen 500 genç, konu ile ilgili olarak kendi fikirlerini beyan edecekler.

Açıklamada, Sempozyuma katılmak isteyen yaklaşık 4bin gencin, Malatya Büyükşehir Belediyesinin www.malatya.bel.tr isimli WEB sayfasında yer alan 'Gençlerin Gözüyle Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Yeni Anayasa Sempozyumu' linkine giriş yaparak Ön Kayıt Formunu doldurdukları belirtildi.

Yapılan müracaatların sonunda 81 ilden toplam 500 genç belirlenerek, sempozyuma davet edilecek.

(BT-SD-Y)



01.02.2017 15:29:06 TSI

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