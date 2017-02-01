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Eskişehir Valiliği'nden derneklere beyanname uyarısı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:26
Eskişehir Valiliği'nden derneklere beyanname uyarısı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valiliği, derneklerin Nisan ayı sonuna kadar beyanname bildirme zorunluğu olduğu belirterek aksi takdirde 500 TL idari para cezası uygulanacağı konusunda uyarıda bulundu.
Eskişehir Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, derneklerin yıl sonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermekle yükümlü olduğu bildirildi. Açıklamada, "İlgili kanunun 19'uncu maddede belirtilen beyannameyi bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler 100 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır. Yine aynı maddenin 19'uncu maddede belirtilen beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine ve 24'üncü maddede belirtilen temsilcilere 500 Türk Lirası idari para cezası verilir" ifadelerine yer verildi.
Defter tutan ve kamu yararına çalışan derneklerin, daire başkanlığının internet sayfası üzerinden kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanarak beyanname göndermek zorunda olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yine Dernekler Yönetmeliğinin 96'ncı maddesinin 14'üncü fıkrası; 'Elektronik ortamda beyanname ve bildirim gönderme zorunluluğu bulunmayan dernekler, kendi istekleriyle bu maddede belirtilen usullere uymak suretiyle beyanname ve bildirimlerini elektronik ortamda gönderebilirler' hükmünü amirdir. Bu nedenle; ilimizdeki dernek başkanlarının Kanunda belirtilen idari para cezası ile karşı karşıya kalmamaları için, 2016 yılı dernek beyannamelerinin bu yıl Nisan ayı sonuna kadar Daire Başkanlığının internet sayfası üzerinden, kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanarak göndermeleri; kullanıcı kodu, parola ve şifresi olmayan derneklerin ise İl Dernekler Müdürlüğü'ne müracaat ederek kullanıcı adı ve şifresi temin etmeleri gerekmektedir."
(KA-MET-Y)

01.02.2017 15:30:02 TSI
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