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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Şehirder'de Eğilmez dönemi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:26
Şehirder'de Eğilmez dönemi
Şehirder'de Eğilmez dönemi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği'nde yapılan yönetim kurulu toplantısında Murat Ertaş'tan boşalan başkanlığa oy birliğiyle Vedat Eğilmez seçildi. Dernek merkezinde yapılan törende görevi Vedat Eğilmez'e devreden Murat Ertaş, dört sene evvel sivil toplumu desteklemek, şehirlilik bilincini geliştirmek ve şehir üzerine araştırmalar yapmak amacıyla kurulan eğitim ve kültür derneği ŞEHİRDER'in yaptığı etkinlikler, araştırmalar, basın açıklamaları ve performansıyla kısa sürede Erzurum'un bir markası olduğunu söyledi.
ERTAŞ: ŞEHİRDER ERZURUM'UN BİR MARKA DEĞERİ OLMUŞTUR
Murat Ertaş açıklamalarına şöyle devam etti:
"Yaklaşık dört sene evvel kurduğumuz derneğin kısa bir sürede şehrin marka değeri olması; kuruluşundan beri ŞEHİRDER'in yönetimlerinde bulunan genç, dinamik ve nitelikli arkadaşlarımızın, ortak aklın eseridir. Kamuoyunu bilinçlendirme adına yaptığımız basın açıklamaları, istişare toplantıları, şehrin turizm ve kültürel potansiyelinin ortaya çıkarılması, yürüttüğümüz eğitim programlarıyla sadece şehrimizin değil Türkiye'nin dikkatini çeken ŞEHİRDER, yediden yetmişe herkese hitap eden bir kültür ocağıdır. ŞEHİRDER kurulduğu günden beri yaptığı etkinlikler, ortaya koyduğu görüşler ve sorgulamalarla kendisini takip edenlere ufuk açıcı, yön verici olmuştur. Sivil toplum örgütü olarak ezberleri bozan bir performans göstererek kamuoyunun haklı takdirini kazanmıştır. ŞEHİRDER, şehre her alanda hepsi birbirinden değerli ve nitelikli isimlerin kazandırılmasında bir eşik olmuştur. Tüm gurur verici tablonun oluşmasında başkanlığım süresince desteklerini hep hissettiğim yönetim kuruluma ve dernek üyelerime, Erzurum'un kıymetli basınına, yerel yönetimlere, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine, üniversitelerimize ve her programımızı büyük bir dikkatle takip eden dostlara teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en prestijli ve özel STK'lerinden olup Bakanlar kurulunca kamu yararına dernek statüsü taşıyan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin Erzurum şubesini açma görevinin tarafıma tevdi edilmesi üzerine bugün ŞEHİRDER başkanlığını arkadaşım Vedat Eğilmez'e bırakıyorum. Misyonumuz ve heyecanımız sürdükçe başkanlar değil ŞEHİRDER ismi markalaşıyor. Bu bir nöbet değişimi. Yönetim kurulu üyesi olarak içerisinde bulunacağım ve her türlü faaliyetin en iyi şekilde gerçekleşmesi için elimden gelen çabayı yine göstereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Başkanım Vedat Eğilmez'i tebrik ediyor, kendisine başarılar diliyor, görev değişikliğinin derneğimize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."
EĞİLMEZ: EN BÜYÜK GÜCÜ KURUCU BAŞKANIMIZ MURAT ERTAŞ'IN ENERJİSİNDEN VE ORTAK AKILDAN ALDIK.
ŞEHİRDER'in çiçeği burnunda başkanı Vedat Eğilmez ise, ŞEHİRDER'in bugünkü başarısında en büyük pay sahibinin kurucu başkan Murat Ertaş'ın enerjisinin ve ortak akla verdiği kıymetin etkili olduğunu söyleyerek, bundan sonra da bir aile olan ŞEHİRDER'in tüm üyeleri ve yönetim kurulu yine uyum içinde misyonumuz doğrultusunda birbirinden kıymetli projelere imza atacak, şehrimiz ve gelecek nesiller için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz, dedi. ŞEHİRDER'in bir enstitü, bir sivil üniversite gibi çalıştığının altını çizen Başkan Eğilmez, "Hizmetlerinden dolayı kurucu başkanımız Murat Ertaş'a teşekkür ediyor, bundan sonra da hep beraber güzel işlere imza atacağımızı ifade etmek istiyorum." dedi.
(ERZ-AT-Y)

01.02.2017 15:30:15 TSI
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