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Kayseri Erciyesspor'da Olağanüstü Kongre kararı



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Erciyesspor Kulübü'nden yapılan açıklamada olağanüstü genel kurul yapılması kararının alındığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "10.01.2017 tarihinde 3.Sulh Hukuk Mahkemesince atanan kayyım heyeti olarak 01.02.2017 tarih ve 272 karar nolu toplantısında; olağanüstü genel kurul kararı almıştır. Kayyım heyetinin almış olduğu karara göre olağanüstü genel kurulumuz 18.02.2017 Cumartesi günü saat:11:00 de kulübümüz tesislerinde, çoğunluk sağlamazsa olağanüstü genel kurulun 25.02.2017 Cumartesi günü aynı saat ve aynı yerde yapılmasına karar verildi" denildi.

(TB-SK)



01.02.2017 15:31:27 TSI

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