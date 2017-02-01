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AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:27
AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer
AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer
- "Olumsuzluklara takılmadan üretmeye ve ihracata devam edeceğiz"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Türkiye bütün engellemelere rağmen ihracatını artırdığını ve bununda artırmaya da devam edeceğini söyledi.
Koçer, Ocak ayı ihracat verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, not indirimlerine ve engellemelere inat ihracatta önemli bir artış yaşandığını belirtti. Türkiye'nin büyümesini ihracatla gerçekleştirmesini istediklerini ifade eden Koçer, ocak ayında gelen verilerin bu isteklerini karşıladığını vurguladı.
İhracattaki artışın yıl geneline yayılmasını ümit eden Koçer, "Yeni yılın ilk ayında elde edilen bu başarının kalıcı olması için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam etmeliyiz. El ele, kol kola verip birlik olmalıyız, biz bir ve diri olduğumuz sürece engelleri daha kolay aşarız" dedi.
Gaziantep'in Ocak ayı ihracat verilerine de değinen Koçer, Gaziantep'in her zaman ülke ihracatına katkı sağlayan, ülkenin kalkınmasında etkili olan bir olduğunu vurguladı. Şehrin ocak ayında da ihracatını artıran illerin başında geldiğini söyleyen Koçer, ihracatın geçen senenin aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 493 milyon 943 bin olduğunu ifade etti.
Bu başarıda emeği olan ihracatçıları tebrik eden Koçer, "Her zaman yenilerin ve yeniliklerin şehri olan Gaziantep, yeni yılda da yeni bir başarıya imza attı. Bu başarı organize sanayi bölgesinde makine başında çalışan işçimizin, bu başarı ülke ülke gezen iş adamlarımızın, bu başarı şehrimizindir" şeklinde konuştu.
Geçen senenin bazı aylarda 5'nci, bazı aylarında da 6'ncı en fazla ihracat yapan il olan Gaziantep'in geçen seneyi 5'nci olarak bitirdiğini anımsatan Koçer, Gaziantep'in Ocak ayında gerçekleştirdiği ihracatla 5'ncilik unvanını koruduğunu dile getirdi.

"Kredi derecelendirme kuruluşlarının tavrı"
S&P'un Türkiye'nin görünümünü negatife çevirdiğini, Fitch'in ise kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirdiğini hatırlatan Koçer,"Türkiye bütün engellemelere rağmen ihracatını artırdı, artırmaya da devam edecek. Ülke ihracatının artırılması için iş dünyamız, kredi derecelendirme kuruluşlarına üreterek, yatırım yaparak, istihdamı artırarak ve ihracat yaparak gerekli cevabı veriyor. Ocak ayına güzel bir giriş yaptık, şubat ve diğer aylarda da bu artışı devam ettirerek yolumuza devam edeceğiz. Herkes işini yapacak, olumsuzluklara takılmadan üretmeye ve ihracata devam edeceğiz. Biz üretip, satacağız ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacağız. Bunun için emek veren, ter döken ve kafa yoran iş dünyamızı canı gönülden kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" diye konuştu
(AOA-Y)

01.02.2017 15:32:56 TSI
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