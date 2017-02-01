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Silvan'da onarılan taziye evleri kullanma hazır



(Fotoğraflı)



Yusuf Batı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu taziye evlerinde oluşan hasar, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye tarafından giderilerek, vatandaşların kullanımına hazır bir hale getirildi.

İçişleri Bakanlığınca Kanun hükmünde kararname ile görevlendirme yapılan Silvan Belediyesince, ilçede PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu hasar gören taziye evleri onarıldıktan sonra vatandaşların kullanımına hazır şekle getirildi. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik, ilçede yaşanan olaylarda taziye evlerinin ciddi hasar gördüğünü tespit ettiklerini belirterek, "Mescit mahallesinde bulunan merkez taziye evimiz kullanılamaz bir hale getirilmişti. Taziye evinin bakım ve tamiratına başladık, boya ve sıva ihtiyaçlarını karşıladık. Merkez Taziye Evi'ni baştan aşağı yeniledikten sonra Diyarbakır'dan özel yaptırmış olduğumuz sandalye ve sehpaları yerleştirip, vatandaşlarımızın kullanımına hazır hale getirdik" dedi.

(YB-MP-Y)



01.02.2017 15:36:25 TSI

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