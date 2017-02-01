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Belediye otobüsleri bir yılda 3 buçuk milyon yolcu taşıdı

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:31
Belediye otobüsleri bir yılda 3 buçuk milyon yolcu taşıdı
Belediye otobüsleri bir yılda 3 buçuk milyon yolcu taşıdı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da son yıllarda büyük bir gelişme sağlanan şehir içi ulaşımında sayısı 35'e çıkarılan belediye otobüsleri iki yılda farkını ortaya koydu. 2016 yılında yaklaşık 3 buçuk milyon kişiye hizmet verildi.
Belediye otobüslerinin faaliyete girmesinin çok önemli bir hizmet olduğunu söyleyen vatandaşlar, halkın beklentilerini karşılayan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya teşekkür etti. Şehir içi yolcu otobüslerinde Yaman Kart sistemince ortaya çıkan istatistiklere göre 2016 yılı içerisinde Adıyaman Belediyesi'ne ait iki farklı güzergâhta hizmet veren otobüslere binen yolcu sayısının 3 buçuk milyona ulaştığı belirlendi. Yapılan istatistiklerin detayları ile ilgili bilgi veren yetkililer, "Belediye Başkanımız Fehmi Hüsrev Kutlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasından sonra üzerinde ciddiyetle durduğu çalışmaların başında şehir içi ulaşımı gelmektedir. Bu anlamda göreve geldiğimiz günden bu yana sayısını 35'e çıkardığımız belediye otobüslerimiz başta olmak üzere, yeni güzergâh ve yaman kart sistemi başlıca önemli çalışmalar olarak kamuoyundan takdir görmüştür. Bu anlamda, Yaman Kart sisteminden elde edilen istatistiklere göre 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında sadece belediye otobüslerimize binen yolcu sayısı 3 milyon 444 bin 245 olarak belirlenmiş, bu yolculardan 2 milyon 772 bin 67,25 TL gelir elde edilmiştir. Belediye otobüsüne binen yolcuların 2 milyon 770 bin 618'i normal, 154 bin 534'ü öğrenci, 519 bin 93'ü ise ücretsiz olarak bu hizmetimizden faydalanmışlardır" dedi. Yetkililer aylık istatistiki bilgiler hakkında ise, "Adıyaman'da belediye otobüslerinin aylık istatistikleri de oldukça iyi durumda. 1 Aralık ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında belediye otobüslerimize binen yolcu sayısı 380 bin 434'e ulaştı. Belediye otobüslerimizin yanı sıra şehir içinde ulaşımı sağlayan özel minibüs firmalarının toplam sayısı da halkımızın toplu taşımaya gösterdiği ilgiyi ortaya koyuyor. Yaman Kart sisteminden elde edilen verilere göre, belediye otobüslerini işin içine koymadan, sadece özel firmalarla yapılan şehir içi taşımalarda bir yıllık rakam 15 milyon 473 bin 613'e ulaşmış durumda. 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasındaki taşımaları baz alan bu istatistiğe göre şehir içi minibüslerini tercih edenlerin 11 milyon 161 bin 484'ü normal, 3 milyon 755 bin 72'si öğrenci ve 557 bin 57'si ise ücretsiz olarak yolculuk yaptı. Şehir içi özel minibüslerin 1 ile 31 Aralık 2016 tarihi baz alındığında bir aylık yolcu taşıma kapasitesi ise 1 milyon 473 bin 286 olarak belirlendi. Bu rakamlar uzun yıllar Adıyaman'da eksikliği hissedilen toplu taşıma çalışmalarının ne kadar yerinde olduğunu da ortaya koymaktadır" bilgilerini verdi.
(CK-SD-Y)

01.02.2017 15:36:42 TSI
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