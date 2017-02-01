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Adıyaman Valiliğine giriş daha güvenli hale getirildi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valiliğinin bahçe girişi olabilecek terör saldırılarına karşı değiştirilerek, güvenlik önlemi arttırıldı.

Adıyaman Valiliği önü ve çevresinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Adıyaman Valiliğine araç ve yaya giriş bölümleri değiştirildi. Daha önceden binanın Doğu kısmından olan yaya ve araç girişi Güney yönüne alındı. Yeni bir polis noktası kurularak, beton bloklar yerleştirildi. Tüm resmi ve sivil araçlar tek girişten kontrol edilerek içeri alınıyor.

Özel hareket polislerinin görevlendirildiği binada, polis sayısı arttırıldı.

(AHM)



01.02.2017 15:36:47 TSI

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