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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Başkan Demirkol, Milletvekili Halil Özcan ile STK'ları ziyaret etti

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:33
Başkan Demirkol, Milletvekili Halil Özcan ile STK'ları ziyaret etti
Başkan Demirkol, Milletvekili Halil Özcan ile STK'ları ziyaret etti

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ve beraberindeki heyet ile birlikte Sivil Toplum Kuruluşlarını (STK) ziyaret ederek, istişarede bulundu. Demirkol, ziyaretler esnasında görüştüğü vatandaşlardan ise referandumda 'Evet' oyu kullanmalarını istedi
Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Milletvekili Halil Özcan, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, Belediye Meclis Üyeleri Abdulkadir Bağış, Cuma Demir, İbrahim Felhan, Mehmet Aslan, Mehmet Keskin, Mehmet Toprak ve Nusret Kaya ile birlikte STK'ları ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında Başkan Demirkol ve Vekil Özcan ile beraberindeki heyet, Anadolu Gençlik Derneği'ni ziyaret etti. Burada dernek yöneticileriyle bir araya gelen heyet, daha sonra Bakkallar ve Bayiler Odası'na geçti. Oda Başkanı Mehmet Altun ve hazır bulunan esnafla görüşen Başkan Demirkol ve Vekil Özcan, talepleri dinledi. Esnafın sıkıntılarını dinleyen Başkan Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalardan da bahsetti. Heyet son olarak, Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret etti. Oda başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Başkan Demirkol ve Vekil Özcan ile beraberindeki heyet, karşılıklı sohbet içerisinde geçen ziyaretin ardından odadan ayrıldı. Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Başkan Demirkol, "Milletvekilimiz Sayın Halil Özcan'a, AK Parti Haliliye İlçe Başkanımız Mehmet Canpolat, Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Abdülhamid Karakeçili, ilçe teşkilatı ve Haliliye Belediyesinin meclis üyeleriyle birlikte çeşitli temaslarda bulunduk. Bakkallar ve Bayiler Odasını, Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret ettik. Bu ziyaretimizde esnafımızın karşılaşmış olduğu meselelerle ilgili, yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili istişarede bulunduk. Bu istişarelerde bulunurken, Türkiye'nin gündeminde olan referandum konusunu da konuştuk. Esnafımızın bu konudaki desteği tamdır. Bu destek giderek, artacaktır. Artmaya devam edecektir" dedi. Milletvekili Halil Özcan'da STK'ları ziyaret ettiklerini ve esnafın taleplerini dinlediklerini anlattı.
Ziyaretler kapsamında Başkan Demirkol, esnaftan Nisan ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa değişikliği referandumu için 'Evet' desteği istedi.
(SD-Y)

01.02.2017 15:38:44 TSI
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