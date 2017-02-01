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Develi nüfusu 64 bin 422 kişi oldu



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KAYSERİ (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre Develi nüfusu 64 bin 422 kişi olarak tespit edildi.

2015'de 64 Bin 072 olan ilçenin nüfusu, 2016'da 64 bin 422 oldu. Söz konusu rakamlara göre Develi, Kayserinin en büyük ilçesi olma özelliğini korudu.

Nüfusun bir şehrin gelişmişliğinde en önemli göstergelerden olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Geçen yıla oranla bu yıl Develimizde 350 kişilik bir nüfus artışı olmuştur. İnşallah bundan sonraki yıllarda çok daha fazla hemşerimizi bünyemizde barındırarak ve dış göçü engelleyecek önlemler alarak çok daha yaşanabilir bir Develi için tüm gayretimizi göstereceğiz." açıklamalarında bulundu.

(SK)



01.02.2017 15:39:39 TSI

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