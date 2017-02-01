Başkan Yağcı'ya ziyaretler
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'ya ziyaretler devam ediyor.
Ziyaretler kapsamında Başkan Yağcı'ya görev yeri değişen Bilecik Vali Yardımcısı Ekrem Ballı veda ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Yağcı ziyarette Ballı'ya, üzerinde Osmanlı arması bulunan tablo hediye ederken, "İlimizde görev yapan Vali Yardımcımız Sayın Ekrem Ballı Bey veda ziyaretinde bulundular. Kendilerine Bilecik'te görev süresince yapmış oldukları özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Başkan Yağcı'yı Geyve Yerel Kültür Derneği Başkanı Namık Cihan da ziyaret etti.
(CKT-CY-Y)
01.02.2017 15:41:53 TSI
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