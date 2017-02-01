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İtfaiyecilere ilk yardım eğitimi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli personeller, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğün tarafından 'ilk yardım' eğitimi aldı.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli personeller, daha önce aldığı çeşitli eğitimlere devam ediyor. Son olarak Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğünde görevli sağlık çalışanları tarafından 'ilkyardım' eğitimi alan personeller, bilgilerini tazeledi.

Adıyaman Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekiplerine daha önce de, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı eğitmenleri tarafından yüksekten inme, kuyuda mahsur kalma, kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme, yangınla mücadele teknikleri, trafik kazalarında kurtarma, yüksek açı kurtarma, afet yönetimi gibi konularda da teorik ve pratik eğitimleri verilmişti.

(CK-SD-Y)



01.02.2017 15:42:48 TSI

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