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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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5 bin 912 kilometre yolda karla mücadele çalışmaları sürüyor

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:37
5 bin 912 kilometre yolda karla mücadele çalışmaları sürüyor
5 bin 912 kilometre yolda karla mücadele çalışmaları sürüyor

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar ve tipiye karşı oluşturulan kriz masası ile 17 ilçenin 912 mahallesinde toplam 5 bin 912 kilometre yolda karla mücadele ve yol açma çalışmalarına devam ediyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, iki gündür kent genelinde etkili olan kar yağışı ile birlikte ulaşıma kapanan yolları açmak için başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın talimatıyla oluşturulan kriz masasının koordine ettiği karla mücadele ve yol açma çalışmalarında, Büyükşehir Belediyesi'ne ait ana arterlerde ve kırsal mahallelerde gece vardiyalı iki ekip, farklı türlerde 83 iş makinesi ve 285 personel görev aldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde 262 km, 13 ilçenin 912 mahallesinde ise 5 bin 650 kilometre olmak üzere toplam 5 bin 912 kilometre yol ağında karla mücadele çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Kardan arındırılan yollarda tuzlama çalışması
Kent merkezinde ilk etapta hastane yollarını açan ekipler, daha sonra trafik ve yaya akışının sorunsuz bir şekilde seyretmesi için diğer ana arterlerde yol açma çalışmalarına ağırlık verdi. Kardan arındırılan yollarda, tuz aparatlı kar kürüme araçlarıyla tuzlama ve solüsyon çalışması yapıldı.
Büyükşehir ekipleri, dün yapılan karla mücadele çalışmalarında 200 ton tuz ve bin ton mucur kullanırken, oluşturulan kriz masası yetkilileri ise kentte trafik akışının sorunsuz bir şekilde seyretmesi için yurttaşların toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi.

912 kırsal mahallede çalışmalar devam ediyor
Kent merkezi dışında 13 dış ilçenin 912 mahallesinde de kardan dolayı kapanan yollarda, çalışmalar aralıksız bir şekilde yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilk etapta Alo 112 hasta acil yardım ekipleriyle koordinasyon şeklinde çalışarak hasta ihbarı yapılan mahallelerin yollarını açtı.
Dün akşam saatlerinde başlayan karla mücadele çalışmaları bugün gün boyunca kent merkezi olmak üzere tüm ilçelerde aralıksız bir şekilde devam edecek. Büyükşehir Belediyesi'ne ait ana arterlerin kardan temizlenmesinin ardından araçlar ve ekipler, ihtiyaç duyulan diğer alanlara yönlendirilecek.
(İHA-MP-Y)

01.02.2017 15:43:21 TSI
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