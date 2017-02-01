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Diyarbekirspor'da teknik adamlar yemekte buluştu



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbekirspor'un, kadın ve erkek futbol takımlarının teknik adamları yemekte buluştu.

Kulüp tesislerinde gerçekleşen yemekli buluşmaya, futbol A takım teknik heyeti, alt yapı teknik heyeti ve kadın futbolu teknik heyetinde görevli teknik adamlar katıldı. Diyarbekirspor A takım teknik direktörü Ahmet Duman, yemekte yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın önemli bir futbol alt yapı potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Duman, bir yandan üst liglere çıkmayı amaçlarken diğer yandan alt yapıdan da oyuncu yetiştirmek istediklerini belirtti. Alt yapıdan bazı oyuncuları A takım bünyesine kattıklarını anlatan Duman, sezon içinde bazı genç oyuncuları daha A takım ile idmana çıkarmayı planladıklarını dile getirdi.

(MÇ-MP-Y)



01.02.2017 15:45:22 TSI

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