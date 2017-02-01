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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlırfa Hipodromu at yarışları

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:41
Şanlırfa Hipodromu at yarışları
Şanlırfa Hipodromu at yarışları
- Eyyübiye Belediyesi Başkanlık koşusunu Safkan Akyıldırım kazandı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Hipodromu'nda düzenlenen ve günün tek kupalı mücadelesi olan Eyyübiye Belediye Başkanlığı Koşusu'nu Bülent Karabağlı'nın sahibi olduğu Safkan Akyılıdırım atı kazandı.
Şanlıurfa Hipodromunda düzenlenen koşuyu Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve Hipodrum Müdürü Mehmet Kazoğlu ile yarışan atları sahipleri birlikte izledi. Büyük bir mücadeleye sahne olan Eyyübiye Belediye Başkanlık Kupası koşusu sonrası Akyıldırım isimli kır erkek safkan tayı kazandı. Yarış sonrası büyük mutluluk yaşayan jokey Ferit Yardımcı da plaketini Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'den aldı. Kum pistte 1400 metre mesafe üzerinden gerçekleştirilen koşuda 3 yaşlı 9 safkan İngiliz tayı start aldı. Birincilik ikramiyesi 32 bin 500 TL olan koşuda ikinciliği, Umuda koşan elde ederken, eküri taylardan into star üçüncü, ağa bakırtaş ise tabelayı tamamladı.4 koşu aranın ardından yeniden birincilik elde etmeyi başaran safkan, bu koşu galibiyetiyle toplamda 3. kez birinciliğe uzandı. Kazanan Akyıldırım için koşunun bitiriş derecesi 1.28.49 olurken, koşuda farklar Uzak - 3 Boy - 2,5 Boy şeklinde sonuçlandı. Koşu sonrası düzenlenen törende, koşuyu kazanan atın sahibi adına Haluk Yıldırım'a kupasını, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci verdi. Başkan Mehmet Ekinci ayrıca, koşuyu kazanan tayın jokeyi Ferit Yardımcı'ya da bir plaket verdi. Törene, Şanlıurfa Hipodrom Müdürü Mehmet Kazoğlu ile TYAYSD Şanlıurfa Şube Başkanı Yakup Elgaç da katıldı. Kupa töreni sonrası açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "Şanlıurfa Hipodromunda Eyyübiye Belediye Başkanlık Kupası düzenlendi. Bu koşuda Akyıldırm birinci oldu. Katılım gösteren taylarımızın sahiplerine teşekkür ediyoruz. Bu yarışlar bizim açımızdan ve ilimiz açısından kentin tanıtımı açısından da büyük önem taşıyor. Bu sektörle uğraşan insan sayısına baktığımızda büyük önem taşıyor. Bundan sonra da Eyyübiye Belediye Başkanlık Kupası Koşusu geleneksel olarak her yıl devam edecektir" dedi.
(SD-Y)

01.02.2017 15:46:09 TSI
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