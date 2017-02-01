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Bulanık'ta TARSİM bilgilendirme toplantısı



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç

MUŞ (İHA)  Muş'un Bulanık Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bulanık Ziraat Odasının toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Ferit Yıldız, Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, TARSİM Erzurum Bölge Müdürü Meriç Özdemir, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mesut Yüceyurt ile çiftçiler katıldı. Toplantıda konuşan TARSİM Erzurum Bölge Müdürü Meriç Özdemir, bu yıl çiftçilere büyük bir müjde vereceklerini belirterek, "İlk defa kuraklık, tarımsal sigorta kapsamına alınıyor. Burada da çiftçinin ödeyeceği yüzde 60'lık pirimi devlet ödeyecek. Yüzde 40'lık primi ise çiftçilerimiz verecektir. Son başvurular 28 Şubat tarihinde sona ermektedir. Çiftçilerimize buradan duyuruda bulunuyoruz. Çiftçilerimizin 28 Şubat tarihine kadar buğdaylarını sigortalatmalarını istiyoruz. Bugün sadece kuraklıkla ilgili yer alanları değerlendiriyoruz, onun dışında da TARSİM ile ilgili çiftçilerimizin karşılaşmış olduğu bütün sorunları dile getiriyoruz" dedi.

(MSA-Y)



01.02.2017 15:47:57 TSI

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