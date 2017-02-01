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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Kar yağışı futbol müsabakaları erteledi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:44
Kar yağışı futbol müsabakaları erteledi

DİYARBAKIR (İHA) - Bölgeyi etkisi alan olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı Diyarbakır'daki futbol müsabakalarının ertelenmesine neden oldu.
Diyarbakır'da bugün ve yarın oynanması gereken U14 Gençler Futbol Ligi müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi. Diyarbakır Futbol İl Temsilcisi İhsan Kızıl, olumsuz hava koşulları nedeniyle Diyarbakır'da birçok maçın ertelendiğini söyledi. Kızıl, "Kar yağışı nedeniyle futbol sahaları beyaz bir örtüye büründü. Sahalar futbol oynamaya elverişli değil. Bu nedenle başta Diyarbakır U14 Gençler Futbol Ligi müsabakalarını ileri bir tarihe erteledik. Olumsuz hava koşulları böyle devam ederse hafta sonunda oynanması gereken Deplasmanlı Süper Amatör ve Bölgesel Amatör Lig müsabakaları da ertelenecek" dedi.
(MÇ-MP-Y)

01.02.2017 15:49:20 TSI
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