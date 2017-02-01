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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Milletvekili Ilıcalı'nın 'Halk Günü' davetine yoğun ilgi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 15:44
Milletvekili Ilıcalı'nın 'Halk Günü' davetine yoğun ilgi
Milletvekili Ilıcalı'nın 'Halk Günü' davetine yoğun ilgi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzurum'da bir ilke daha imza atarak Halk Günü buluşmasında vatandaşla bir araya geldi. 100'e yakın hemşehrisi ile birebir görüşen Ilıcalı, talepleri alarak anında çözüm için ilgili mercilerle görüşmeler gerçekleştirdi.
Erzurum'un ve Erzurumlunun sorunlarını bulunduğu her platformda dile getiren ve şehrin kalkınması için büyük bir gayret sarfeden Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, hemşehrilerinin sorunlarını yerinde dinlemek ve anında çözüm bulmak için Halk Günü buluşması düzenledi. Milletvekili Ilıcalı, katıldığı televizyon programından ve sosyal medya kanallarından yaptığı duyurularla, Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanlı'ğı binasında hemşehrileriyle bir araya geldi. Ilıcalı, İspir, Aşkale ve Erzurum'un birçok noktasından gelen 100'e yakın vatandaşla 5 saat süren görüşme gerçekleştirdi. Hemşehrileri ile tek tek görüşerek taleplerini ve sıkıntılarını dinleyen Ilıcalı, sorunların çözümü için anında ilgili merciilerle iletişime geçti. Vatandaşımız bizim için herşeydir diyen Ilıcalı "Notumuzu alırken icraatı da yapmak durumundayız. Amacımız buraya gelenlerin sorunlarını anında çözmek. Bu tür halk buluşmalarımızı diğer milletvekillerimizle beraber sürekli hale getirip sorunlara anında çözüm bulursak çok iyi olacak. Hemşehrilerimiz sıkıntılarını bizimle paylaşmak için kilometrelerce mesafe kat edip Ankara'ya geliyorlar. Biz bu buluşmaları sık sık yaparsak hemşehrilerimiz Ankara'ya kadar zahmet etmemiş olacak. Milletvekilleri olarak halkımızın sorunlarını çözmek bizim görevimiz." şeklinde konuştu.
Halk günü buluşmasına kızının eğitimi için gelen de vardı kocası, babası, çocuğu için iş isteyen de. Bu taleplerine anında çözüm bulan ve Ilıcalıya teşekkür eden vatandaşlar, "Sayın vekilim, sorunlarımızı dinlemek için bir buluşma gerçekleştirdiniz. Bizler daha önce böyle bir uygulamaya şahit olmadık. Telefon numaranız elimizde, istediğimiz anda ulaşabiliyor ve taleplerimizi iletebiliyoruz. Her zaman halkla iç içe olmanız bizi çok memnun ediyor. Siz bizim meclisteki sesimizsiniz, Allah sizden razı olsun." cümleleriyle memnuniyetlerini dile getirdiler.
(ERZ-AT-Y)

01.02.2017 15:49:44 TSI
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